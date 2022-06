Kardinal Koch wirft Patriarch Kyrill Missbrauch der Religion vor

Der vatikanische Geistliche Kardinal Kurt Koch hat das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche für seine Rechtfertigung des Ukraine-Kriegs scharf kritisiert. Religiöse Spannungen stünden zwar im Hintergrund des Konfliktes, doch wäre es „erbärmlich“, sie als Legitimation für den Krieg in der Ukraine heranzuziehen, so der Kardinal, der im Vatikan für die Zusammenarbeit und Einheit der Christen zuständig ist.

Kardinal Koch verurteilt Kyrill für Ukraine-Aussagen

„Den brutalen Angriffskrieg Putins als 'Spezialoperation' zu verharmlosen, ist ein Missbrauch der Sprache. Ich muss dies als absolut unmögliche Position verurteilen", sagte er in einem Interview der in Würzburg erscheinenden Wochenzeitung "Die Tagespost".

Als "Häresie", also von den Werten der Kirche abweichende Lehre, wertete der Geistliche, „dass der Patriarch aus pseudoreligiösen Gründen den brutalen und absurden Krieg in der Ukraine zu legitimieren wagt". Mit Blick auf die Behauptung Kyrills, Russen und Ukrainer seien durch die "Taufe der Kiewer Rus" im Jahr 988 eine nationale Einheit, fügte er hinzu: "Wenn Russen und Ukrainer aus demselben Taufbad hervorgegangen sind, die Russen heute aber die Ukrainer angreifen und Krieg führen, dann wird die Einheit dementiert."

Spannungen zwischen katholischer und russischer Kirche

Im Interview erläuterte der Kardinal auch, wie es zu der Videokonferenz von Papst Franziskus und Kyrill im März kam. Er selbst, so Koch, habe dem damaligen Außenamtsleiter des Moskauer Patriarchats, Metropolit Hilarion Alfejew, bei einem Gespräch im Februar eine gemeinsame Erklärung von Papst und Patriarch gegen den Krieg in der Ukraine vorgeschlagen. Kurz nach dieser Sitzung habe er die Antwort erhalten, dass der Patriarch zu keinem gemeinsamen Wort mit dem Papst bereit sei. Erst Wochen später habe Moskau eine Zoom-Konferenz mit dem Papst gewünscht.

Unmittelbar danach habe das russisch-orthodoxe Patriarchat die Erklärung veröffentlicht, der Patriarch sei dafür dankbar, dass der Papst und er eine gemeinsame Sicht des Konflikts in der Ukraine hätten. Deshalb „musste Rom öffentlich kommunizieren, was der Papst wirklich gesagt hat", betonte Koch.

Tür nach Russland nicht geschlossen

Zurückhaltend äußerte sich der Kardinal mit Blick auf eine zweite Begegnung von Papst und Patriarch. Würde diese stattfinden, wenn noch immer kriegerische Handlungen erfolgten und Kyrill an seiner unhaltbaren Rechtfertigung des Krieges festhielte, "wäre sie schwerwiegenden Missverständnissen ausgesetzt", unterstrich der "Ökumene-Minister". Ein solches Treffen könnten als Unterstützung der Position des Patriarchen durch den Papst missverstanden werden, was den Papst in seiner moralischen Autorität beschädigen würde, sagte Koch. Allerdings dürfe man "die Türen nie schließen".

Mit Informationen der KNA.