Karaoke trotz Corona: Japaner dürfen wieder singen

Die Corona-Krise hat in Japan ein nationales Kulturgut hart getroffen: Karaoke gehört in Nippon zur Kneipenkultur wie Bier. Und ist auch fester Bestandteil vieler sozialer Events wie Firmenfeiern oder Privatpartys. Doch spätestens seit bekannt wurde, dass das Corona-Virus Sars-CoV-2 auch über die Luft durch so genannte Aerosole übertragen werden kann, ist das Singen in Verruf geraten.

Das stürzt nicht nur Chöre und Kirchengemeinden in die Krise, sondern auch zahlreiche Karaoke-Lokale. Selbst die berühmte Bar Karaoke Kan im Tokioter Inn-Viertel Shibuya, vielen bekannt aus dem Film "Lost in Translation", hatte seit Wochen geschlossen. Erst seit zwei Tagen ist das Lokal wieder geöffnet.

Singen nur mit Stoffschutz über dem Mikrofon

Inzwischen sind die Bestimmungen zum Infektionsschutz gelockert worden und die Karaoke-Bars öffnen nach und nach wieder für Besucher, allerdings nur unter strengen Auflagen: Wie die japanische Tageszeitung Tokyo Shimbun berichtet, gehört dazu zum Beispiel das Messen der Körpertemperatur beim Betreten des Lokals.

Um eine Tröpfcheninfektion über das Mikrofon zu vermeiden, steckt dieses in einem wechselbaren trichterförmigen Plastikschutz und ist außerdem von einer Stoffmembran umhüllt. Die Gästezahl für die kleinen mietbaren Karaoke-Räume ist begrenzt. Nach jedem Besuch werden die Kabinen gereinigt und belüftet.