Kapitänin Rackete zur Anhörung vor Gericht

In Begleitung ihrer Anwälte betrat Carola Rackete das Gericht in der sizilianischen Stadt Agrigent. In einem dunklen langärmligen Shirt, dunkler Hose und einem blauen Rucksack über der Schulter ging die Kapitänin der "Sea-Watch" wortlos an den wartenden Journalisten vorbei.

Zuversicht bei Sea Watch

Vertreter der Rettungsorganisation zeigten sich vor der Anhörung optimistisch. Sea-Watch arbeite kooperativ mit der italienischen Justiz zusammen, so Sprecher Kulikowski. Er rechne damit, dass das Gericht am Ende feststellen werde, wie bereits in ähnlichen Fällen geschehen, dass Sea-Watch rechtmäßig gehandelt hat.

Heute erwartet die Rettungsorganisation aber noch keine Festlegung. Die Staatsanwälte haben angekündigt, sie würden wahrscheinlich erst nach dem Sommer entscheiden, ob sie die Vorwürfe gegen die Sea-Watch-Kapitänin fallen lassen oder einen Prozess beantragen.

Vorwurf: Beihilfe zur illegalen Migration

Die italienische Justiz hält Rackete unter anderem vor, sie habe Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet, sei unerlaubt in einen italienischen Hafen eingefahren und habe ein Kriegsschiff gerammt. Eine Ermittlungsrichterin hat einen gegen Rackete verhängten Hausarrest vor zwei Wochen aufgehoben, die Staatsanwaltschaft ist dagegen in Berufung gegangen. Rackete hatte Ende vergangenen Monats trotz eines Verbots durch die italienische Regierung 40 vor der libyschen Küste gerettete Menschen in den Hafen von Lampedusa gebracht.