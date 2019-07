Kapitänin Rackete: Unterstützung auf breiter Front

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) sieht die EU in der Pflicht, sich für die Freilassung der deutschen Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete einzusetzen. Rackete habe in einer einer absoluten Notlage gehandelt, sagte Müller der "Passauer Neuen Presse".

Die EU müsse außerdem eine neue europäische Sofortregelung zur Seenotrettung im Mittelmeer beschließen. "Tausende warten in den libyschen Flüchtlingscamps, eingepfercht und misshandelt - und stehen vor der Wahl, entweder im Camp zu sterben, auf dem Weg zurück in der Wüste zu verdursten oder im Mittelmeer zu ertrinken", sagte Müller.

Mehr als eine Million Euro an Spenden für Rackete

Bei Spendenaktionen zugunsten der Flüchtlingsrettungsorganisation Sea-Watch und der in Italien festgenommenen Kapitänin Carola Rackete sind mehr als eine Million Euro zusammengekommen. Ein Spendenaufruf der TV-Moderatoren Jan Böhmermann und Klaas Heufer-Umlauf auf der Internetseite leetchi.com brachte bis Montagmorgen mehr als 716.000 Euro (Stand: 9 Uhr). Mehr als 26.000 Menschen spendeten Geld. Eine in Italien gestartete Sammelaktion erbrachte bislang Spenden in Höhe von mehr als 410.000 Euro.

Kritik von Bundespräsident Steinmeier an Italien

Racketes Festnahme hat in Deutschland Empörung hervorgerufen. So kritisierte auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Vorgehen der italienischen Behörden. Grünen-Chefin Annalena Baerbock forderte Außenminister Heiko Maas (SPD) auf, zugunsten der Kapitänin aktiv zu werden. Das gelte besonders "mit Blick auf die unverständliche Handhabung, dass Carola Rackete unter Hausarrest gestellt wurde und nur Kontakt zu ihren Anwälten haben darf", sagte Baerbock der "Welt".

Flüchtlingskrise: Italien erhielt eine Milliarde EU-Gelder

Die französische Regierung warf Rom derweil eine "Strategie der Hysterisierung" vor. Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye sagte im Sender LCI, der italienische Innenminister Matteo Salvini würde die Flüchtlingskrise "instrumentalisieren". Der Politiker der fremdenfeindlichen Lega werfe Frankreich und der EU mangelnde Solidarität vor. Dabei habe Italien im Zuge der Flüchtlingskrise rund eine Milliarde Euro Unterstützung der EU erhalten, sagte Ndiaye.

Hunderte demonstrieren für Rackete in München

In München haben am Sonntag mehrere Hundert Menschen gegen die Festnahme von Carola Rackete vor dem italienischen Generalkonsulat demonstriert. Zu der Spontan-Demonstration hatte Sea-Watch aufgerufen, mehrere Parteien und Organisationen unterstützten die Protestkundgebung. Auf ihren Plakaten stand unter anderem "Notstand der Menschlichkeit" und "Mehr Racketen im Mittelmeer stationieren". Zu den Rednern auf der Bühne gehörte auch Claus-Peter Reisch, Kapitän des Rettungsschiffs "Lifeline". "Halte durch, du schaffst es, und wir stehen alle hinter dir", sagte er an Rackete gerichtet.

Rackete weiter unter Hausarrest in Italien

Die 31-jährige Carola Rackete war am Samstagmorgen in Lampedusa festgenommen worden, unmittelbar nachdem sie das Rettungsschiff "Sea-Watch 3" mit 40 Flüchtlingen an Bord in den Hafen der italienischen Insel gesteuert hatte. Sie hatte dazu keine Genehmigung erhalten. Die Menschen, die mehr als zwei Wochen auf der "Sea-Watch 3" waren, gingen in Italien an Land. Rackete steht unter Hausarrest.