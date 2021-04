Kandidatenfrage: Söder, Laschet und die Gunst der Bürger

Kanzlerkandidat und Parteiprogramm müssten "nicht nur von der Partei, sondern auch in der breiten Bevölkerung akzeptiert werden", sagte Markus Söder diese Woche in einem Interview mit dem "Spiegel".

Leicht gesagt für den bayerischen Ministerpräsidenten: Im letzten ARD-Deutschlandtrend lag er bei der Frage nach dem geeignetsten Kanzlerkandidaten für die Union mit Abstand vorne. 54 Prozent der Befragten zeigten sich außerdem zufrieden mit seiner Politik - zweiter Platz im Zufriedenheitsranking, nur vier Prozentpunkte hinter der Kanzlerin.

Söder vs. Laschet - der Trend unter der Lupe

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Chef Armin Laschet [zum Portrait], der neben Söder als größter potentieller Kanzlerkandidat gilt, lag in der letzten Umfrage deutlich zurück. Das war aber nicht immer so. Bevor Laschet und Söder am Sonntag beim geschäftsführenden Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ihre Zukunftspläne vorstellen, blickt BR24 zurück auf ihre Umfragewerte in den ARD-Deutschlandtrends der jüngsten Vergangenheit.

Zum Artikel und heutigen BR24-Live: "Klausurtagung der Unionsfraktion: Geladen bis in die Spitze"

Die beiden wichtigsten Indikatoren bzw. Fragen dafür wurden schon genannt: Wer wäre ein guter Kanzlerkandidat der Union? Wie zufrieden sind die Befragten mit der politischen Arbeit? Bei der Kandidatenfrage ist die Datengrundlage für den Söder-Laschet-Vergleich konstanter, weil beide schon länger für den Posten gehandelt werden: