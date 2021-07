Kanzlerkandidat Laschet: Wollen ändern, was nicht mehr passt

"Es wäre anders schöner gewesen", so beschreibt Armin Laschet die Tage der Entscheidung um die Spitzenkandidatur. Anspruchsvoll sei er gewesen, der Wettstreit mit CSU-Chef Markus Söder und dem CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, aber er habe durchgehalten und das "hat am Ende geholfen".

Ob er unterschätzt werde, wird er von der Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, Tina Hassel gefragt und ob das vielleicht ein Vorteil sei? Laschets Antwort klingt selbstbewusst: "Viele haben sich verkalkuliert in den vergangenen Jahren". Seine Marschrichtung heiße jetzt: Kontinuität schaffen nach den "guten Jahren" unter Bundeskanzlerin Angela Merkel, aber ändern, was nicht mehr passe.

Klimapolitik in verschiedenen Facetten

In dem halbstündigen Interview nimmt die Klimapolitik breiten Raum ein. Um den CO2-Preis sozial abzufedern, sagt Laschet, werde es ohne Ordnungspolitik nicht gehen. Konkreter wird er nicht, das Modell der Grünen, als Ausgleich für steigende Kosten den Bürgern jedes Jahr pauschal ein "Energiegeld" zu zahlen, hält der Unions-Spitzenkandidat für "zu bürokratisch".

Kritik an der in seinem Bundesland Nordrhein-Westfalen neu eingeführten 1.000-Meter-Regelung lässt Laschet nicht gelten. Es sei erst mal "nur eine These", dass so ein Mindestabstand zwischen Windrad und Wohnbebauung neue Anlagen verhindert. In Bayern gibt es allerdings diese Abstandsregelung schon seit 2014, in der Folge ist die Zahl der Genehmigungen deutlich eingebrochen.

Aufteilung der steigenden Heizkosten auf Mieter/Vermieter

Die Frage, wie sich Mieter und Vermieter die steigenden Heizkosten aufteilen, bezeichnet Laschet als "extrem kompliziert". Auf der einen Seite hätten es die Mieter in der Hand, wie viel sie heizen und ob sie "die Fenster aufmachen", auf der anderen Seite dürfe man auch nicht vergessen, dass Eigentum oft die Altersvorsorge sei. Die Union habe gegen die ursprünglich geplante 50/50-Aufteilung gestimmt, weil sie "nicht gut genug" gewesen sei. Die jetzige Lösung, dass der Vermieter gar nichts beiträgt, so verspricht der Unions-Spitzenkandidat, werde keinen Bestand haben.

Kein Geld für Steuererleichterungen

Auf die nächste Bundesregierung kommt die Frage zu, wie sie die Milliarden-Summen wieder hereinholt, die der Staat im Kampf gegen die Corona-Pandemie ausgegeben hat. Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung ZEW hat im Auftrag der Süddeutschen Zeitung die Wahlprogramme der Parteien verglichen, die eine Chance auf eine Regierungsbeteiligung haben. Die Experten kamen dabei zu dem Schluss, dass vor allem Besserverdienende bei Union und FDP entlastet werden würden. Sie bemängeln zugleich, dass die Gegenfinanzierung offenbleibe.

Laschet kommentiert das so: Er wundere sich über die Berechnungen. Bisher sei der Vorwurf an die Union gewesen, sie sei nicht konkret genug. Jetzt stehe aber keine einzige Steuerentlastung im Wahlprogramm drin. Laschet verspricht: Wenn entlastet werde, dann bei kleinen und mittleren Einkommen – aber eben "nicht heute oder morgen". Seine Grundbotschaft laute: Es sei jetzt nicht die Zeit für Steuererleichterungen, "dazu haben wir nicht das Geld".

Alles tun für Präsenzunterricht

Mit Blick auf die Entwicklung der Covid-19-Fälle ging es in dem Interview vor allem um die Frage, wie die Schulen in das nächste Schuljahr starten werden und wie die Politik die Schülerinnen und Schüler schützen will. Laschet drängt auf Präsenzunterricht, die Vorbereitungen darauf liefen "auf Hochtouren". Luftfilter seien eine gute Ergänzung zum Lüften, es müsse Test-Regelungen geben und er gehe davon aus, dass die Maskenpflicht zunächst weiter gelten werden – auch mit Blick auf die Reiserückkehrer. Dem Vorschlag der Grünen, einen Kita-Schulgipfel abzuhalten, erteilt der Unions-Spitzenkandidat eine Absage: Laut Laschet reichen die Treffen der Kultusminister, auch dort seien regelmäßig Experten eingeladen.