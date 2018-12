Kanzlerin muss nach Funkpanne landen und Linienflugzeug benutzen

Kanzlerin Merkel war im Regierungs-Airbus "Konrad Adenauer" auf dem Weg nach Buenos Aires zum G20-Gipfel. Rund eine Stunde nach dem Start meldete der Pilot den Ausfall der Kommunikationssysteme an Bord. Er entschied sich umzudrehen.

Die unplanmäßige Landung musste er per Satellitentelefon mit dem Tower planen, da Funkkontakt nicht möglich war.

Keinerlei Hinweis auf kriminellen Hintergrund

Aus Sicht der Luftwaffe gebe es "keinerlei Hinweise und auch nicht einmal einen Ansatz für einen kriminellen Hintergrund", sagte ein Luftwaffen-Sprecher am Freitag in Berlin. Vielmehr sei der Ausfall einer elektronischen Verteilerbox der Grund, weshalb die Bundeswehr-Maschine Donnerstagabend in Köln-Bonn landen musste.

Die "Rheinische Post" hatte berichtet, dass ein krimineller Hintergrund geprüft werde.

Brandgefährliche Landung

Die Landung wurde von einem Großaufgebot von Feuerwehrfahrzeugen begleitet. Der Grund dafür: Die Maschine musste voll betankt landen, weshalb erhöhte Brandgefahr bestand. Denn auch das System zum Ablassen des Kraftstoffs hängt an der defekten Verteilerbox.

Kanzlerin Merkel und Finanzminister Olaf Scholz sind inzwischen per Linienflieger Richtung Argentinien unterwegs.