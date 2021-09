Kanzlerin Merkel: Umfrage zeigt hohes Ansehen im In- und Ausland

Zwei Drittel der Deutschen blicken positiv auf die Kanzlerschaft von Angela Merkel zurück. Das hat eine Online-Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos in 28 Ländern ergeben. Auch weltweit ist die Bilanz gut. Mehr als jeder zweite Befragte hat eine positive Meinung von der scheidenden deutschen Bundeskanzlerin.

Deutschland unter Merkel ein "vertrauenswürdiger Partner"

Im Durchschnitt der elf untersuchten europäischen Länder (ohne Deutschland) stimmt gut die Hälfte der Befragten der Aussage zu, dass die Bundesrepublik unter Kanzlerin Merkel für das eigene Land in europäischen Fragen ein vertrauenswürdiger Partner war. Nur ein Viertel sieht das nicht so. Vor allem in den Niederlanden (71%), Frankreich (64%) und Schweden (63%) wurde Deutschland zuletzt von den meisten Menschen als verlässlicher Partner in europäischen Fragen wahrgenommen. In Großbritannien, Polen und Ungarn ist das seltener der Fall.

Angela Merkel genießt hohes internationales Ansehen

Mehr als die Hälfte aller knapp 20.000 Befragten geben an, eine insgesamt positive Meinung von Angela Merkel zu haben, nur jeder Fünfte hat ein sehr oder eher negatives Bild. In Deutschland haben knapp zwei Drittel (67%) eine positive Meinung von ihrer Regierungschefin. Bei drei von zehn Bundesbürgern ist das Gegenteil der Fall. Die Länder mit den höchsten Zustimmungsraten für Merkel sind die europäischen Nachbarstaaten die Niederlande (77%), Frankreich (75%) und Belgien (75%).

Den niedrigsten Zuspruch verzeichnet Merkel in Japan, den USA und Malaysia, was jedoch in erster Linie daran liegt, dass in diesen Ländern besonders viele Menschen angeben, Angela Merkel nicht zu kennen. Bemerkenswert ist auch, dass in keinem einzigen Land die Kritik an Merkel überwiegt. Lediglich in Italien, Polen und Ungarn halten sich positive und negative Meinungen in etwa die Waage.

Geteilte Meinungen über Deutschlands Rolle in Europa

Danach gefragt, ob sich die Politik von Angela Merkel eher positiv oder negativ auf das eigene Land ausgewirkt hat, sind die Menschen in Europa geteilter Meinung. Durchschnittlich vier von zehn Bürgern in elf europäischen Nationen denken, dass Merkels Arbeit als Bundeskanzlerin hauptsächlich positive Auswirkungen auf ihr Land hatte, für jeden Dritten überwiegt das Negative. Erneut ist die Anerkennung für Merkels Politik in den Niederlanden besonders groß, ebenso in Spanien und in Frankreich. In vier von elf Ländern überwiegen für die Menschen allerdings die negativen Auswirkungen, darunter Italien, Russland, Ungarn und Großbritannien.

Mehrheit setzt auf mehr Politikerinnen in Führungspositionen

Neben den globalen Ansichten über Angela Merkel und die Rolle Deutschlands in Europa und der Welt untersucht die Ipsos-Studie auch die Einstellungen der Menschen zum Thema politische Führung im Allgemeinen. So zeigt sich unter anderem eine hohe Unterstützung für weibliche Führungskräfte in der Politik. Mehr als die Hälfte aller Befragten stimmt zum Beispiel der Aussage zu, dass die Welt friedlicher und erfolgreicher wäre, wenn es mehr weibliche Führungsfiguren in der Politik geben würde.