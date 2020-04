20.04.2020, 16:04 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Merkel: "Wir müssen wachsam und diszipliniert bleiben"

Bundeskanzlerin Merkel mahnt in der Corona-Krise weiterhin große Vorsicht an. "Wir dürfen uns keine Sekunde in Sicherheit wiegen", betonte sie in Berlin. Sonst könnten die ersten Erfolge im Kampf gegen Corona gefährdet werden.