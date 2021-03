Bundeskanzlerin Merkel droht Unternehmen mit Testpflicht

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Unternehmen in Deutschland zum regelmäßigen Testen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgefordert. Wenn dies nicht der überwiegende Teil der Firmen mache, werde die Bundesregierung "regulatorisch" vorgehen. Und mit "überwiegendem Teil" meine sie eine Quote von über 90 Prozent, sagt Merkel in ihrer Regierungserklärung im Bundestag. Die Regierung werde dies in den nächsten Tagen genau beobachten und das werde darüber am 13. April entscheiden. Das Testen sei die entscheidende Brücke bis zur Impfung. Zudem forderte Merkel auch Bürgerinnen und Bürger auf, Testmöglichkeiten zu nutzen.

"Die besten Testangebote nutzen nicht, wenn sie nicht wahrgenommen werden." Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU

Mehr Kreativität der Kommunen gefordert

Zugleich forderte Merkel die Kommunen zu mehr Kreativität bei der Bewältigung der Corona-Pandemie auf.

"Es ist keinem Bürgermeister und keinem Landrat verwehrt, das zu tun, was in Tübingen und Rostock gemacht wird." Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU

Die beiden Städte in Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern gelten als vorbildlich in ihrer Strategie bei der Pandemie-Bewältigung. Mit Blick auf die Teststrategie forderte Merkel zudem mehr Einsatz in den Bundesländern. Der Bund könne nicht für 40.000 Schulen in Deutschland die Testinfrastruktur vorhalten. Berlin helfe gerne, die Bundeswehr helfe auch gerne, aber hier seien die Bundesländer am Zug.

Vermeiden von weiteren Corona-Toten

Merkel sieht das Vermeiden Tausender weiterer Toter durch Covid-19 als maßgebliches Ziel in den kommenden Wochen. "Wenn bei der Frage, wie wir jetzt vorgehen, der Osterlockdown einzig und allein eine wirklich positive Resonanz bei den Intensivmedizinern gefunden hat, dann sehen Sie, wie groß dort die Sorge ist", sagte Merkel. "Und es werden jetzt nicht mehr 90-Jährige sein, die in den Krankenhäusern liegen. Es werden 50-, 60- und 70-Jährige sein. Und das sind Menschen mit sehr vielen Jahren Lebenserwartung." Zehn Prozent von ihnen würden laut Experteneinschätzung Corona-Langzeitfolgen davontragen.

Die Opposition warf der Regierung Versagen und Chaos vor.

Merkel bekräftigt europäischen Weg

Die Bundeskanzlerin verteidigte zudem den gemeinsamen europäischen Weg bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie gegen Kritik. "Bei allen Beschwerlichkeiten glaube ich, dass sich in der Pandemie wieder gezeigt hat, dass es gut ist, dass wir diese Europäische Union haben", sagte Merkel. Ausdrücklich nannte sie auch die Impfstoffbeschaffung. "Es war richtig, auf die gemeinsame Beschaffung und Zulassung von Impfstoffen durch die Europäische Union zu setzen."

Kanzlerin: Weltweit impfen ist wichtig

Mit Blick auf die Impfungen in Europa verwies sie darauf, dass nicht die Frage der Bestellungen ein Problem sei, sondern vielmehr die Produktion der Vakzine innerhalb der EU. Ein weiterer wichtiger Punkt sei die Versorgung der Welt mit Impfstoff, sagt Merkel in ihrer Regierungserklärung im Bundestag. Wenn es nicht gelinge, weltweit zu impfen, könnten sich weitere Mutanten entwickeln, gegen die die bestehenden Impfstoffe womöglich nicht mehr wirkten.

"Schonungslose Analyse der Schwächen der EU"

Vor dem EU-Gipfel von den europäischen Staats- und Regierungschefs forderte Merkel allerdings eine schonungslose Analyse der Schwächen der Europäischen Union. Bei der Bewältigung der Pandemie sei noch viel zu tun. "Es gehört zu den Wahrheiten, dass diese Pandemie gezeigt hat, dass wir schonungslos analysieren müssen, wo unsere Schwächen liegen."

AfD kritisiert europäischen Weg

Die AfD im Bundestag lehnte dagegen den europäischen Weg bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie strikt ab. "Die EU ist unfähig, Impfstoff zu beschaffen und das Impfen in den Mitgliedsländern zu organisieren", sagte der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland in der Debatte. "Die Lektion der Corona-Krise heißt: Zentralismus ist schwerfällig, unflexibel und wirkt chaotisch. Dezentralisierung ist das Gebot der Stunde."

EU-Türkei-Abkommen "neu beleben"

In Bezug auf die Türkei sagte Merkel, trotz der Verletzung von Menschenrechten solle am Flüchtlingsabkommen zwischen dem Land und der EU festgehalten werden. "Wir haben gemeinsame Interessen", sagte sie. Sie setze sich dafür ein, die Erklärung neu zu beleben und fortzuentwickeln. Das Abkommen war vor fünf Jahren auf dem Höhepunkt der Fluchtbewegung aus Syrien nach Europa geschlossen worden.

Diskussion über "Osterruhe"

Gestern hatte Merkel die volle Verantwortung für die beschlossene "Osterruhe" übernommen, die wieder gekippt wurde. Die Kanzlerin bat die Bevölkerung um Verzeihung. Der ganze Vorgang habe zu zusätzlicher Verunsicherung geführt. Das bedauere sie besonders, weil sich das Land mitten in der dritten Welle der Pandemie befinde.

SPD sagt Merkel Unterstützung zu

Die SPD sagte nach dem Debakel um die Osterruhe Merkel ihre Unterstützung zu. "Wir wollen, dass die Regierung ordentlich ihre Arbeit macht. Dafür hat sie auch die Unterstützung im Parlament", sagte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Carsten Schneider, im ZDF Morgenmagazin. "Das letzte, was wir jetzt brauchen, wäre eine Regierungskrise."

Politiker von Linken und FDP fordern, dass die Bundeskanzlerin nach der Rücknahme des Beschlusses zur Osterruhe die Vertrauensfrage stellt. Linksfraktionschef Bartsch sprach von "Dilettantismus im Kanzleramt". Auch FDP-Vize Kubicki forderte die Kanzlerin dazu auf. Die Kanzlerin wies das allerdings zurück.