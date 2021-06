Kanzlerin in Brüssel: Merkels letzter EU-Gipfel?

Internationale Erfahrung hat die Bundeskanzlerin schon, als sie im Dezember 2005 zu ihrem ersten EU-Gipfel nach Brüssel reist. Als Bundesumweltministerin hatte Angela Merkel zuvor zum Beispiel das Klimaschutz-Protokoll von Kyoto mitverhandelt. Nächtelange Debatten mit Kolleginnen und Kollegen kennt sie also - auch ihr erster EU-Gipfel zieht sich. Ein Vorgeschmack, auf fast 16 Jahre mit vielen Krisengipfeln, die bis in den Morgen dauern. Zum Beispiel während der Flüchtlingskrise ab 2015 – für Merkel damals eine der größten Bewährungsproben, denen sich Europa ausgesetzt sieht.

Merkels Kehrtwende in der Pandemie

Oder während der Schuldenkrise ab 2010. Die Bundeskanzlerin knüpft Hilfszusagen für EU-Partner an strenge Auflagen. Dann verbindet sie den Fortbestand der Gemeinschaftswährung mit dem Schicksal des Kontinents und sagt im Bundestag: "Scheitert der Euro, dann scheitert Europa und das darf nicht passieren."

Fast genau zehn Jahre später stößt Merkel in der Corona-Pandemie zusammen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ein gigantisches Hilfspaket an mit Krediten und Zuschüssen, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Ihre Begründung: "Alle sind davon gleichermaßen betroffen und deshalb muss es auch das Interesse aller sein und es ist das Interesse Deutschlands, dass Europa stark aus dieser Bewährungsprobe hervorgeht."

Deutschlands Interessen = Europas Interessen?

Jetzt geht, was vor der Pandemie undenkbar schien: Die EU-Kommission gibt im Namen aller Mitgliedstaaten Anleihen in dreistelliger Milliardenhöhe aus und nimmt dafür Schulden auf. Das kommt den Euro-Bonds ziemlich nahe, die Berlin während der Schuldenkrise kategorisch abgelehnt hat.

Eine Kehrtwende in der deutschen Europapolitik und ein besonderer Moment in Merkels europäischer Karriere, sagt der Historiker und EU-Kenner Luuk van Middelaar: "Sie hat Schritt für Schritt anerkennen müssen, dass die deutschen Interessen ganz eng mit den gesamteuropäischen verflochten sind und sie hat die Öffentlichkeit dazu weitergebracht. Das ist ganz wichtig."

Eine Spaltung in Nord und Süd vermeiden in der Pandemie, die Fliehkräfte in der Union bändigen nach dem Brexit-Referendum, Griechenland im Euro halten – Angela Merkel hat alle Hände voll zu tun, die EU vor dem Auseinanderfallen zu bewahren. Der frühere EU-Parlamentspräsident Martin Schulz sagt zur europäischen Rolle der Bundeskanzlerin: "In dem Moment, wo Angela Merkel in diesem Saal sitzt in Brüssel, ist sie Deutschland. Da wird ja nicht gesagt: Frau Merkel, was sagen Sie dazu? Sondern: Was sagt Deutschland? Das sind die Momente, wo jeder, der so ein Amt ausübt, sagt: Genau deshalb mache ich es ja. Weil ich die Person bin, die das am besten kann."

Europa kann Spaß machen

Und manchmal macht ihr Europa augenscheinlich sogar Spaß. Nach dem Februar-Gipfel 2016 zieht Merkel samt Entourage zur Pommes-Bude Maison Antoine im Brüsseler Europaviertel. Zur Überraschung des Verkäufers bestellt und bezahlt die Chefin selbst. Die Bundeskanzlerin wählt den Klassiker: Fritten mit der pikanten Sauce Andalouse. Nach dem Oktobergipfel 2018 nehmen die Bundeskanzlerin und vier ihrer Kollegen spontan ein Bier auf Brüssels Grand Place – zum Erstaunen der Touristen dort. Die Rechnung zahlt der Regierungschef des kleinsten Landes am Tisch: Luxemburgs Ministerpräsident Xavier Bettel.

Merkel: Verlässlich und ohne Visionen

Verbündete und Gegner würdigen Angela Merkels starke Nerven und ihr enormes Durchhaltevermögen. In der EU gilt Deutschland als verlässlicher Partner - nach Ansicht der ehemaligen EU-Kommissarin Viviane Reding ein Verdienst der Bundeskanzlerin: "Diese Stütze, die Angela Merkel durch ihre Vernunft und ihre Verlässlichkeit war, auch in der Weltpolitik, ich glaube, die wird fehlen."

Visionen, längerfristige Konzepte oder große Reden bleiben von Angela Merkel nicht in Erinnerung. Dafür ein Satz, den sie immer wieder verwendet hat - aus ihrer Berliner Rede von 2007 zum 50. Jahrestag der Römischen Verträge: "Wir Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union, wir sind zu unserem Glück vereint."

Wer auch immer nach ihr kommt - der ehemalige Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat nach dem Abschied der Bundeskanzlerin von Europa einen Wunsch: "Wenn ihr Nachfolger es in etwa so angeht und anfasst, wie sie das getan hat, dann werden auch zukünftige Jahrgänge sagen können: Noch nie war Deutschland uns so ein guter Nachbar wie jetzt."