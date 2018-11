Kanzlerin im Bundestag: Merkel wie befreit

Ein lautes, hämisches "Ooh" brandet durch den Plenarsaal, als Merkel zum Rednerpult geht. Der Spott der Abgeordneten gilt aber nicht der Kanzlerin. Sondern der ersten Reihe der AfD-Fraktion: Dort umarmt Alexander Gauland gerade seine Kollegin Alice Weidel.

Die beiden wollen wirken wie zwei Verbündete, die aus aussichtslosem Kampf als Sieger hervorgegangen sind. Fraktionschefin Weidel hatte die Haushaltsdebatte eröffnet mit einer Rede in eigener Sache. Es ging um die Spendenaffäre ihrer AfD. Weidel rechtfertigte sie mit einem Ausflug in die Finanzgeschichte von SPD und CDU und mit dem Hinweis, den Steuerzahler habe die AfD-Affäre "keinen einzigen Euro gekostet".

Merkel legt ihr Manuskript aufs Pult und sagt: "Das Schöne an freiheitlichen Debatten ist, dass jeder über das spricht, was er für das Land für wichtig hält." Das sitzt. Es erklingen Lachen, Beifall, sogar vereinzelte Jubelrufe.

Merkels etwas anderer Auftritt

Es ist Merkels erste Rede im Bundestag, seit sie CDU-Chefin auf Abruf ist. Im Dezember wird sie den Parteivorsitz niederlegen, nach 18 Jahren. Ihr bleibt die Kanzlerschaft. Aber wie lange? Wird ihre Macht sichtbar schwinden? Stemmt sie sich dagegen? Wie tritt sie im Bundestag auf? Bürokratisch-sachlich, häufig floskelnd, also wie immer? Oder mal anders? Sie hat sich offenkundig für "anders" entschieden.

Man merkt es nur nicht gleich. Nach der gelungenen Einstiegspointe spricht Merkel erstmal über "ein Umfeld, in dem wir nach wie vor Wirtschaftswachstum haben". Sie spricht "in Kurzform", wie sie selbst sagt, über Rente, Pflege, "Verfügbarkeit von Bauland und die Beschleunigung von Bau", über Weichen, die "im Weiterbildungsbereich mit Blick auf Digitalisierung" gestellt worden seien, über "unsere Agenturen für disruptive Innovationen". Und so weiter. Die bekannte Merkel-Rhetorik, die, wohlwollend formuliert, Zuhörer zu höherer Konzentration anregt.

Merkel verteidigt den UN-Migrationspakt

Dann verlässt Merkel Deutschland. Und steigert sich in ein kämpferisches Plädoyer für Europa und den UN-Migrationspakt. Die Welt sei unübersichtlich, kehre zurück zu Einzelinteressen. Der UN-Migrationspakt sei der richtige "Antwortversuch". Wer glaube, alles alleine machen zu können, denke in Wahrheit nur an sich. "Das ist Nationalismus in reinster Form!"

Das richtet sich an einen Mann, der ein paar Meter hinter der Kanzlerin sitzt, in der zweiten Reihe der Regierungsbank. Gesundheitsminister Jens Spahn hat sein Smartphone beiseite gelegt, die Akten vor sich zugeklappt. Merkel sagt, der Pakt helfe, die Bedingungen von Arbeitsmigranten auf der Welt zu verbessern. Das Ziel sei, dass ausländische Bauarbeiter "nicht ausgebeutet werden, dass es nicht Kinderarbeit gibt".

Sätze, die nach Basta-Kanzler Schröder klingen

Spahn stützt eine Hand auf die Armlehne, hört reglos zu. Man weiß nicht, ob er Merkels überraschendes Plädoyer als Rüge versteht. Oder vielleicht sogar als Erfolg? Würde die Kanzlerin sich so ins Zeug werfen, wenn nur der CSU-Abgeordnete Peter Ramsauer den Pakt kritisiert hätte? Spahn hat sich zwar nicht ausdrücklich gegen den UN-Migrationspakt gestellt. Aber er verlangt, dass der CDU-Parteitag noch einmal darüber diskutiert. Merkel sagt nun, man habe seit 2016 über den Pakt gesprochen.

Mag sein. Aber Merkel selbst hat noch nie so darüber geredet, wie jetzt im Bundestag. "Es wird übrigens nichts unterzeichnet, nichts unterschrieben, es ist rechtlich nicht bindend." Sätze, die nach Basta-Kanzler Schröder klingen, nicht nach der Vernebelungsrhetorikerin Merkel.

Der Auftritt der Kanzlerin überrascht sogar Abgeordnete. Kämpferisch, sagt einer. "Für ihre Verhältnisse", schiebt er zwar hinterher. Aber die Beobachtung reicht, um festzuhalten, dass Merkel nur den CDU-Vorsitz abgeben mag. Freiwerdende Kräfte scheint sie tatsächlich ins Kanzleramt umzuschichten.