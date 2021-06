Ohne Wehmut: So lief Merkels letzte Regierungsbefragung

Die Idee hinter einer Regierungsbefragung ist, die Debatte lebendiger zu gestalten – eine Chance für die Abgeordneten, nicht nur die Minister, sondern auch die Bundeskanzlerin mal so richtig zu "grillen", also unangenehme Fragen zu stellen. Richtig ungemütlich wurde es für Angela Merkel aber nie, und so bleibt es auch bei ihrer letzten Befragung im Bundestag.

Merkels Klima-Bilanz: "Genug ist es nicht"

Die Kritik der Grünen, sie sei beim Kampf gegen die Erderwärmung hinter ihren eigenen Ansprüchen zurückgeblieben, greift Merkel mit einem gekonnten "Ja, aber" auf. Sie verstehe "die Ungeduld der jungen Leute", kein Mensch könne sagen, "dass wir genug getan haben". Allerdings gehe es im Klimaschutz klar voran, die Weichen für die Zukunft seien gestellt und da drücke sich doch schon "eine gewisse Dringlichkeit aus". Merkels Fazit: "Genug ist es nicht, aber es ist viel passiert."

Corona-Aufklärung für die AfD

Nur zwei Mal in den rund 70 Minuten packt Merkel verbal etwas kräftiger zu, lässt die Fragenden regelrecht abtropfen. Zum einen beim Thema Corona, als sie dem AfD-Abgeordneten Sebastian Münzenmaier haargenau erklärt, wie das mit den PCR-Tests und den Inzidenzen ist und was er da wohl missverstanden habe. Merkel geht dafür über ihre Redezeit von einer Minute hinaus, wird ermahnt und sagt entschuldigend: Das mit dem gelb blinkenden Licht kurz vor Ablauf der 60 Sekunden sei ihr schon klar, aber sie habe eben "so viele Gedanken dazu im Kopf".

Zum Nachsehen im Video: Merkels letzte Regierungsbefragung

Spitzen gegen den Koalitionspartner SPD

Die andere Gelegenheit bietet ihr der Koalitionspartner. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Carsten Schneider, zitiert die Parteichefs von CDU und CSU, Armin Laschet und Markus Söder, wonach sie nach der Bundestagswahl einen "Kassensturz" planen. Schneider empfindet das als ein Misstrauen gegen das aktuelle Kabinett. Merkel pariert, in die Bücher schaue jeder, selbst der heutige Bundesfinanzminister – also der SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz – tue das "permanent".

Auf die Nachfrage nach dem Plan für den Schuldenabbau zückt die Bundeskanzlerin dann noch ein Blatt Papier, trägt die Zahlen für die kommenden Jahre vor und fragt dann: "Stimmt das mit Ihrem Wissen überein?" Der Punkt geht an sie, die Abgeordneten in den Reihen der Union feixen und klatschen.

Mehr Themen der Regierungsbefragung: Rente, Impfen, Ungarn

Insgesamt haken die Abgeordneten eine lange Liste an Themen ab, wobei die Antworten der Bundeskanzlerin keine Überraschungen enthalten. Das Rentensystem bezeichnet sie als stabiler als vorhergesagt, Geringverdiener bräuchten aber ein neues Produkt für die Privatvorsorge. Die Zusage, allen bis zum Ende des Sommers ein Impfangebot zu machen, hält Merkel nach wie vor für realistisch. Die derzeitige Infektionslage sei ermutigend, die Pandemie aber noch nicht vorbei – Merkel warnt: "Wir bewegen uns auf dünnem Eis." Am deutlichsten wird Merkel beim Thema Ungarn, sie halte das Homosexuellen-Gesetz "für falsch und auch mit meiner Vorstellung von Politik nicht vereinbar".

Genug für Frauen getan?

Gegen Ende der Befragung schneidet die Grünen-Abgeordnete Ulle Schauws das Thema Frauenanteil an. Im Bundestag sei er zuletzt wieder gesunken, wie Merkel das finde. "Absolut nicht ausreichend", entgegnet die Bundeskanzlerin und setzt hinzu, sie werde erst zufrieden sein, "wenn es 50/50 ist". Das zu erreichen sei aber kompliziert. Für Gelächter im Saal sorgt Schauws Nachfrage, ob eine weibliche Merkel-Nachfolge junge Frauen eher dazu motivieren könnte, auch in die Politik zu gehen. Die Bundeskanzlerin antwortet diplomatisch und vermeidet jeglichen Anschein von Wahlempfehlung: Nach 16 Jahren Angela Merkel seien die Bürgerinnen und Bürger mündig genug, um selbst zu entscheiden, "wen sie als Kanzler möchten - oder als Kanzlerin."