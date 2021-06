BR24Live 13 Uhr: Letzte Regierungsbefragung für Kanzlerin Merkel

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stellt sich im Bundestag ein letztes Mal in ihrer Amtszeit den Fragen der Abgeordneten. Sie wird dabei voraussichtlich unter anderem zur Corona-Politik der Regierung befragt werden.

Merkel tritt in diesem Jahr nach vier Legislaturperioden nicht mehr als Kanzlerin an, für ihre Partei geht Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet ins Rennen um das Kanzleramt.

Debatte über Truppenabzug aus Afghanistan

In einer Aktuellen Stunde will das Parlament auch über den Rückzug der Nato-Truppen aus Afghanistan beraten. Dieser hat am 1. Mai begonnen und soll bis spätestens 11. September abgeschlossen sein. Auch die Bundeswehr holt schon seit einiger Zeit Soldaten nach Deutschland zurück. Der größere Teil ihres Stützpunkts in Masar-i-Scharif ist bereits an die afghanischen Streitkräfte übergeben.

Außerdem will der Bundestag über den Abschlussbericht des Maut-Untersuchungsausschusses und über die Wohnungspolitik beraten.