BR-BayernTrend: Riesen-Vorsprung für Söder in der K-Frage

Der neue Mundschutz, mit dem sich Markus Söder seit Dienstag zeigt, ist so demonstrativ bayerisch wie nur möglich: ein großes bayerisches Wappen auf bayerischem Rautenmuster. An den Spekulationen, dass es den Ministerpräsidenten in Richtung Berliner Kanzleramt ziehen könnte, dürfte das aber wenig ändern. Seit Söders Beliebtheitswerte in der Corona-Krise bundesweit nach oben schnellten, wird der CSU-Chef landauf, landab als möglicher Unions-Kanzlerkandidat gehandelt. Der neue BR-BayernTrend zeigt: Ein Großteil der Wahlberechtigten im Freistaat hält Söder für den mit Abstand besten Anwärter.

Der Umfrage zufolge sind mehr als drei Viertel der Bayern (77 Prozent) der Meinung, dass Söder ein guter Kanzlerkandidat von CDU und CSU wäre. Die drei Bewerber für den CDU-Vorsitz folgen erst mit riesigem Abstand: Der ehemaligen Unions-Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz wäre für 27 Prozent ein guter Kandidat, der Außenpolitiker Norbert Röttgen für 19 Prozent, der nordrein-westfälische Ministerpräsidenten Armin Laschet gerade einmal für 11 Prozent.

Debatte über Söders Kandidatur

Insbesondere CSU-Wähler sind sich weitgehend einig, dass Söder der Richtige wäre, um die Unionsparteien in den Bundestagswahlkampf 2021 zu führen: 94 Prozent gehen davon aus, dass er ein guter Kanzlerkandidat wäre. Doch auch Anhänger von Freien Wählern (88 Prozent), SPD (71 Prozent), den Grünen und der AfD (jeweils 68 Prozent) sind mehrheitlich dieser Meinung.

Söder selbst betont auf die Frage, ob er Kanzlerkandidat werden möchte, sein Platz sei in Bayern - was kein Ja, aber auch kein klares Nein ist. Auch verschiedene Interviewäußerungen Söders und die viel beachteten Bilder von seinem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Chiemsee heizten die Debatte immer wieder an. Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach sagte kürzlich dazu: "Wenn er es will, dann wird er es auch." Dagegen beklagte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU), ihm sei "unerklärlich", wie die Leute auf die Idee kommen könnten, dass Söder ein guter Kandidat wäre.

87 Prozent mit Söders Arbeit zufrieden

So sehr Laschets Minister Reul auch gegen den CSU-Chef polterte ("heiße Luft und eine Politik, die auf Inszenierungen setzt") - in der bayerische Bevölkerung genießt Söder noch immer einen außergewöhnlich großen Rückhalt. Nahezu neun von zehn Wahlberechtigten in Bayern (87 Prozent) sind laut BayernTrend mit Söders Arbeit zufrieden (minus drei Prozentpunkte gegenüber Mai), nicht zuletzt wegen seines Corona-Krisenmanagements. Kritisch äußern sich nur zwölf Prozent.

Von Söders hohem Ansehen profitiert auch die CSU: Wenn an diesem Sonntag Landtagswahl wäre, bekämen die Christsozialen mit 49 Prozent (+ 1 Punkt im Vergleich zu Mai) die absolute Mehrheit. Der Koalitionspartner, die Freien Wähler, müssten dagegen momentan mit fünf Prozent (-2 Punkte) sogar um den Einzug in den Landtag bangen. Die Grünen bekämen 20 Prozent, AfD und SPD jeweils 7 Prozent, FDP und Linke je 3 Prozent.

Mehrheit will Söder als Ministerpräsidenten

Auch wenn die meisten Bayern Söder für "kanzlerabel" halten, möchte ihn die Mehrheit trotzdem weiterhin in München sehen: 56 Prozent sagen im BR-BayernTrend, dass der CSU-Chef Ministerpräsident in Bayern bleiben sollte. Als Unions-Kanzlerkandidat sähe ihn jeder Dritte lieber (34 Prozent).

Es sind mit 63 Prozent vor allem die Anhänger der Grünen, die Söder in Bayern behalten möchten. Doch auch die CSU-Wähler wünschen sich ihren Parteichef mehrheitlich weiterhin als Ministerpräsidenten: 54 Prozent von ihnen sagen, dass er in Bayern bleiben soll, 43 Prozent plädieren für seine Kanzlerkandidatur.