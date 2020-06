Kanzleramtsminister: Corona-Warn-App bald im Ausland nutzbar

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) rechnet damit, dass die Corona-Warn-App noch vor der Hauptreisezeit auch in anderen Ländern nutzbar sein wird. Das sagte er im Gespräch mit der Bayern 2-radioWelt:

Wir denken, dass wir zum Beispiel Österreich, Schweiz, Italien noch vor der großen Sommerhauptreisezeit anbinden können, weil die ein sehr ähnliches Konzept verfolgen wie wir.

Kein geringeres Datenschutzniveau zulassen

Schwieriger sei es etwa mit Frankreich, so Braun weiter. "Weil dort die Daten an den Staat weitergegeben werden und wir müssen natürlich sicherstellen, dass durch den Kontaktaustausch, den wir zwischen Apps zweier Länder haben, nicht ein niedriges Datenschutzniveau entsteht.“

Braun: Bislang keine Rückmeldung von Apple und Google

Die App werde außerdem bald in mehreren Sprachen verfügbar sein, kündigte Braun an: "Das kommt jetzt schrittweise. Englisch, Französisch, Türkisch, Arabisch, die App wird sehr vielsprachig werden." Dass ältere Smartphones die App nicht benutzen können, liege nicht in der Hand der Politik. Man sei im Kontakt mit den Herstellern, insbesondere Apple und Google.

Da haben wir noch keine Rückmeldung, aber wir sind da dran. Es ist natürlich ärgerlich, wenn man ein fünf Jahre altes Smartphone hat und dann kann man die App nicht mehr nutzen.