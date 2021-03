Kanzleramtsminister Braun: "Wir ziehen die Notbremse"

Bund und Länder haben sich überraschend auf einen strengen Lockdown über Ostern verständigt: Vom 1. bis 5. April wird das öffentliche Leben weitgehend heruntergefahren.

Nach den mehr als elfstündigen Beratungen von Bund und Ländern zur weiteren Corona-Strategie hat Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) die Maßnahmen im Interview mit der radioWelt am Morgen verteidigt.

Virusmutation "ansteckender und tödlicher"

Er sorge sich wegen der Virusmutationen, sagte Braun. "Wir haben gesehen, dass diese neue, britische Variante jetzt auch in Deutschland zum neuen Mehrheitsvirus geworden ist." Sie mache mehr als 70 Prozent der Infektionen aus, sei "ansteckender und tödlicher".

Man müsse damit rechnen, dass diese dritte Welle heftiger werde als die vergangenen, betonte Braun. "Deshalb ziehen wir sozusagen die Notbremse." Die besondere Ruhezeit über Ostern solle das Infektionsgeschehen beruhigen", sagte er.

Urlaubsreisen - ein Risiko

Urlaubsreisen über die Osterzeit sollten nach den Worten des Kanzleramtsministers völlig unterbleiben, gerade ins Ausland. "Wir haben sehr deutlich gesagt, dass wir diese Auslandsurlaube nicht billigen. Wir haben regelmäßig darauf hingewiesen, dass, wenn sich Menschen aus unterschiedlichen Ländern im Ausland treffen, neue Mutanten entstehen können." Deshalb müsse jeder, der in ein Risikogebiet reist, bei der Rückkehr in Quarantäne. Das Risiko eine solche Reise einzugehen, sei "nicht gut", so Braun.

Testen und schneller Impfen

Für die Zeit nach Ostern stellte Braun deutlich mehr Schnelltests und mehr Impfdosen auch für die Hausärzte in Aussicht.

"Mitte Mai und im Juni werden wir eine hohe Geschwindigkeit beim Impfen haben, deshalb ist ja unser Ziel, im Sommer soll jeder sein Impfangebot gehabt haben. Und dann können wir zur Normalität zurückkehren." Helge Braun