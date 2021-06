Kanzleramtsminister Braun verteidigt deutsche Einreiseregeln

Kanzleramtsminister Helge Braun hat die 14-tägige Quarantäne-Pflicht für geimpfte Reiserückkehrer aus Virusvarianten-Gebieten verteidigt. Ungeimpfte sollten sich derzeit ohnehin zwei mal pro Woche testen lassen, appellierte Braun im "Morgenmagazin" von ARD und ZDF: "Das gilt natürlich ganz besonders für Reiserückkehrer aus aller Welt."

Ausweitung der Testpflicht nicht ausgeschlossen

Er sei zudem offen für "zusätzliche Tests", so Braun, "möglicherweise auch verbindlich". Auch die Einreiseanmeldung von Reisenden aus Risikogebieten solle intensiver kontrolliert werden. Mit Blick auf die gefährlichere Delta-Variante des Virus sagte der Kanzleramtschef: "Wir müssen Delta zurückdrängen."

Die Annahme, dass sich die Bundesregierung bei den Beratungen mit den Ministerpräsidenten am Montag gegen verschärfte Regeln entschieden habe, sei überhaupt ein "Riesenmissverständnis", so Braun: "Wir haben in keiner Weise gesagt, dass wir einfach keine schärferen Regeln wollen."

EU-weit strengste Regeln für Variantengebiete

Braun verwies darauf, dass Deutschland für sogenannte Virusvariantengebiete wie Portugal, Großbritannien oder Indien, in denen etwa die Delta-Variante stark verbreitet ist, europaweit bereits die strengsten Regeln habe. Wer aus derlei Ländern zurück in die Bundesrepublik kommt, muss 14 Tage in Quarantäne und kann sich nicht freitesten lassen. "Das ist die europaweit strengste Regel. Unser Schwachpunkt ist, dass andere Länder in Europa die nicht auch haben", sagte Braun. Deshalb sei man hoch alarmiert.

Braun wies auch den Vorschlag zurück, dass Geimpfte bei der Rückkehr aus Virusvariantengebieten von der Quarantäne ausgenommen werden sollten. Bei einer neuen Variante brauche es relativ lange, um sicherzugehen, ob die Impfstoffe wirkten und auch die Übertragung des Virus verhinderten, sagte er.

Auch Holetschek für straffere Kontrollen

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) drängt angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante ebenfalls auf bessere Kontrollen von Urlaubsrückkehrern. Bestehende Regeln wie Testpflicht und Quarantäne müssten konsequent durchgesetzt und so weit es geht kontrolliert werden, sagte Holetschek im Deutschlandfunk: "Das ist der Maßstab, den wir da setzen müssen."

Bevor Reisende Flugzeug, Bus oder Bahn bestiegen, müssten Testergebnisse vorliegen, die auch kontrolliert werden müssten, betonte Holetschek. "Wir beobachten natürlich im Moment, dass ein rasanter Anstieg der Delta-Variante da ist, den man schon sehr ernst nehmen muss", sagte Holetschek. Es sei zu befürchten, dass sich diese hochansteckende Variante in der Urlaubszeit sehr stark verbreite.

Spahn hält Regelungen für streng genug

Bund und Länder hatten am Montag über schärfere Regeln bei der Einreise oder Rückkehr nach Deutschland beraten, sich aber nicht einigen können, obwohl mehrere Ministerpräsidenten dies gefordert hatten.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verteidigte diese Entscheidung bei NDR Info. "Mittlerweile haben wir sehr niedrigschwellig Millionen von Tests", sagte Spahn. Dies sei vor einem Jahr anders gewesen. Zudem herrschten schon relativ strenge Einreiseregeln: "Jeder muss beim Flug aus dem Ausland ein negatives Testergebnis vor dem Boarding vorzeigen. Jeder Einreisende aus einem Risikogebiet muss in die Quarantäne für mindestens zehn Tage." Ein Freitesten ist jedoch möglich.