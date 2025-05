Jetzt live: Merz scheitert bei Kanzlerwahl - wie geht es weiter?

10.51 Uhr: SPD-Fraktionskreise: Waren vollständig und gehen von Ja für Merz aus

In der SPD-Fraktion wird die Verantwortung für das Scheitern von Friedrich Merz bei der Kanzlerwahl nicht in ihren Reihen gesehen. "Wir gehen bei uns von voller Zustimmung aus. Gefehlt hat auch niemand", heißt es am Dienstag aus dem Umfeld des amtierenden Fraktionschefs Lars Klingbeil. In der Fraktion hatte es an anderer Stelle zuvor geheißen, Unzufriedenheit mit der Machtfülle von Klingbeil hätte zur Verweigerung der Zustimmung beigetragen haben können. Die Wahl war geheim. Merz verfehlte die erforderlich absolute Mehrheit knapp.