Golfreise des Kanzlers bringt erste Gas-Lieferverträge

Im Rahmen der Golfreise von Bundeskanzler Scholz sind offenbar erste Verträge über Energielieferungen vereinbart worden. Unser ARD-Korrespondent berichtet, dass eine erste Flüssigerdgas-Lieferung zum Jahreswechsel an einem der neuen, noch entstehenden LNG-Terminals in Norddeutschland ankommen soll.

Vertrag über 150.000 Kubikmeter Flüssiggas: Zwischen RWE und Anbieter der Emirate

Der Vertrag über ein Volumen von rund 150.000 Kubikmetern sei zwischen dem Energiekonzern RWE und einem Anbieter aus den Vereinigten Arabischen Emiraten geschlossen worden. Auch eine Lieferung von Dieselkraftstoff wurde vertraglich vereinbart. Scholz fliegt am Nachmittag weiter nach Katar, um in Doha mit dem Emir über weitere Energielieferungen in den Bereichen Flüssiggas und Wasserstoff zu verhandeln. Am Abend fliegt der Kanzler, der von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet wird, zurück nach Deutschland.

Scholz führte auch Gespräche mit Mohammed bin Salman

Am Samstag hatte Scholz in Dschidda bereits Gespräche mit den Spitzen des saudi-arabischen Königshauses geführt, unter anderem mit dem umstrittenen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Nach den Gesprächen in Abu Dhabi reist Scholz am Sonntag noch weiter nach Katar. Die drei Länder sind wichtige Exporteure von Öl und Gas. Die Bundesregierung hofft auf konkrete Vertragsabschlüsse.

Scholz: Produktion von Flüssiggas muss ausgebaut werden

Zu einem am Samstag bekannt gewordenen Vertrag Katars mit dem französischen Energieriesen TotalEnergies zur Ausbau der Flüssiggas-Produktion sagte Scholz in Abu Dhabi: "Ich glaube, es ist wichtig, dass jetzt überall solche Projekte abgeschlossen werden." Die Produktion von Flüssiggas müsse weltweit ausgebaut werden, damit "die hohe Nachfrage, die existiert, bedient werden kann, ohne dass auf die Produktionskapazitäten in Russland, die bisher genutzt worden sind, zurückgegriffen werden muss", sagte der Kanzler. Das sei mit all den Gas-Projekten verbunden, die in Katar und weltweit geschaffen würden.

Bundeskanzler möchte neue Abhängigkeiten vermeiden

Neue Abhängigkeiten sollten dabei aber nicht entstehen, sagte Scholz. "Wir werden das so machen, wie es sich sinnvollerweise gehört, nämlich uns auf viele Regionen konzentrieren, die uns die Möglichkeit verschaffen, unsere Energieversorgung zu gewährleisten", versicherte der Bundeskanzler. "Dass man eine Abhängigkeit von einem Lieferanten hat und auch von dessen Entscheidungen abhängig ist, wird uns sicherlich nicht wieder passieren."

Langfristiger Plan: Klimaneutralität

Langfristig soll es bei der Kooperation mit den Golf-Staaten dann auch um den Übergang zu einer klimaneutralen Volkswirtschaft gehen, wie Scholz sagte. "Und das gelingt nur in enger Kooperation mit den Ländern, die bisher eine so große Rolle bei der Bereitstellung fossiler Ressourcen gestellt haben und aus eigenem Interesse in großem Maßstab weiterinvestieren, dass es ihnen möglich wird, auch in der künftigen Welt noch einen Beitrag zu leisten für die Energieversorgung der Welt", sagte der Kanzler.