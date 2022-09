Kanzler Scholz verteidigt sein Nein zur Kampfpanzer-Lieferung

Deutschland mache keine Alleingänge, sagte Scholz im Deutschlandfunk. Nicht allein, sondern immer in Abstimmung mit den Verbündeten: das ist trotz heftiger Kritik aus der Opposition und wachsender Ungeduld auf Seiten der Regierungspartner auch weiterhin das Motto des Kanzlers.

Dass die US-Botschafterin Gutman vor kurzem von einer größeren Führungsrolle Deutschlands sprach, bezieht Scholz nicht auf die Lieferung von Schützen- oder Kampfpanzern an die Ukraine - und verweist auf die Waffen, die Deutschland schon zur Verfügung gestellt hat. Sie hätten die jetzigen militärischen Erfolge der Ukraine überhaupt erst ermöglicht.

Ringtausch statt direkter Lieferung

Am Freitagabend wurde bekannt, dass ein weiterer Panzer-Ringtausch vereinbart ist. Griechenland liefert der Ukraine 40 Schützenpanzer sowjetischer Bauart und bekommt dafür von Deutschland 40 Schützenpanzer vom Typ Marder. Und zwar aus Industriebeständen – so das Verteidigungsministerium.

Union plant eigenen Antrag

Der Union reicht das nicht aus. CDU-Chef Merz sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, bedauerlicherweise höre der Kanzler auf die falschen Leute in seiner eigenen Partei. Deshalb verweigere er die Lieferung von Kampfpanzern, die die Ukraine dringend brauche.

Die Unionsfraktion will kommende Woche einen Antrag in den Bundestag einbringen. Es geht darum, die Waffenhilfe für die Ukraine auszuweiten. Demnach wird die Bundesregierung aufgerufen, umgehend eine Genehmigung zu erteilen, Kampf- und Schützenpanzer aus Industriebeständen an die Ukraine zu liefern.

Söder: "Bundesregierung muss endlich handeln"

Auch CSU-Chef Markus Söder macht sich für eine diesbezügliche Exportgenehmigung stark. Deutsche Panzer "würden der Ukraine unmittelbar helfen und könnten dazu beitragen, diesen unrechtmäßigen Angriffskrieg zu verkürzen und endlich zu Friedensverhandlungen kommen zu können", so Söder im "Münchner Merkur". Die Ukraine brauche in diesem Krieg "unsere ganze Solidarität. Deshalb muss die Bundesregierung nun endlich entsprechend handeln."

Baerbock pocht auf schnelle Entscheidung

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte zuletzt wie Scholz eine internationale Abstimmung befürwortet - zugleich aber klar gemacht, dass sie diese für dringend notwendig hält. "In der entscheidenden Phase, in der sich die Ukraine gerade befindet, halte ich das aber auch nicht für eine Entscheidung, die lange hinausgezögert werden sollte", fügte sie in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" hinzu.

Deutsche Botschafterin in den USA: "Kommunikation könnte besser sein"

Die deutsche Botschafterin in den USA, Emily Haber, hatte am Freitag Kommunikationsfehler der Bundesregierung eingeräumt. Zugleich verwies auch Haber darauf, dass kein anderer Staat Kampfpanzer westlicher Bauart in die Ukraine geliefert habe. "Das ist kein unbedeutendes Detail", so Haber.