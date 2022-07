Scholz kündigt neben Uniper-Rettung auch Bürgerhilfen an

Der Bund hilft im Zuge eines Rettungspakets dem angeschlagenen Energiekonzern Uniper. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte bei einer Pressekonferenz in Berlin, der Gasversorger sei von überragender Bedeutung für die Energieversorgung in Deutschland – sowohl für die Bürger als auch für die Unternehmen. Nach Gesprächen mit den Anteilseignern von Uniper - darunter die finnische Regierung - sei die Entscheidung gefallen, mit 30 Prozent beim Konzern einzusteigen.

Rahmenkreditlinie für Uniper wird aufgestockt

Zudem bietet Uniper für eine kurzfristigen Liquiditätssicherung dem Bund ein sogenanntes Pflichtwandelinstrument im Umfang von bis zu 7,7 Milliarden Euro an, das je nach Bedarf schrittweise ausgegeben werden soll. Demnach wird ferner die dem Konzern eingeräumte Rahmenkreditlinie bei der staatlichen Förderbank KfW aufgestockt, von derzeit zwei Milliarden auf neun Milliarden Euro.

Scholz ließ durchklingen, dass an diesen Schritten aus seiner Sicht kein Weg vorbeigeführt hätte: Uniper habe Gas eingekauft bei Russland und diese Lieferung sei nicht mehr sicher. Eine Stabilisierung von Uniper sei notwendig, "auch zur Beruhigung aller Beteiligten".

Bürger sollen weiter entlastet werden

Scholz will parallel zur milliardenschweren Rettung des Gasimporteurs auch den Verbrauchern und Verbraucherinnen unter die Arme greifen. Da Uniper ab September oder Oktober seine Mehrkosten beim Gas-Einkauf weitergeben dürfe, werde man im Gegenzug die Bürger entlasten. Dazu gehört laut Kanzler eine Wohngeldreform, bei der Heizkosten integriert werden sollen und die Anfang des nächsten Jahres in Kraft treten soll. Zudem soll das von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) geplante Bürgergeld "definitiv" zum 1. Januar nächsten Jahres kommen, wie Scholz sagte.

Der Regierungschef zitierte nicht nur einmal den Fan-Song des Fußballclubs FC Liverpool: "You'll never walk alone." Er äußerte sich davon überzeugt, die Probleme in diesem und im nächstem Jahr gemeinsam zu meistern.

"Dass wir zusammenhalten, ist entscheidend." Bundeskanzler Olaf Scholz

Scholz skizzierte überdies die bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung im Kampf gegen die hohen Energiepreise und gegen den drohenden Gasmangel. Als Beispiele nannte er den Bau von Flüssiggasterminals. Außerdem habe man veranlasst, die Gasspeicher aufzufüllen und die Kohlekraftwerke laufen zu lassen, "um Gas zu sparen".

Habecks Paket zur Energiesicherung

Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte tags zuvor ein weiteres Paket zur Energiesicherung angekündigt. Es soll schärfere Vorgaben zur Befüllung der Gasspeicher geben. Ein "Heizungscheck" ist im Gespräch ebenso wie Einsparmaßnahmen in öffentlichen Gebäuden. Vorgesehen sind auch Schritte, um in Wohnungen beim Heizen Gas zu sparen. Dazu gehört auch, dass die Braunkohle-Reserve aktiviert werden soll. Habeck sagte, Deutschland könne sich auf russische Lieferungen nicht verlassen.