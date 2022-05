Kanzler Scholz: Putin hat sich "vollständig verrechnet"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine verhängnisvolle Fehlkalkulation beim Überfall auf die Ukraine attestiert. Inzwischen sei klar geworden, "dass Putin sich vollständig verrechnet hat mit seinem brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine", sagte Scholz zum Abschluss der Klausurtagung des Bundeskabinetts auf dem brandenburgischen Schloss Meseberg.

"Was Putin nun bekommen hat, ist eine stärkere Nato, ist die stärkere Organisation von Sicherheit auch in den östlichen Staaten des Nato-Gebietes. Was er bekommen hat, ist eine einige Europäische Union." Bundeskanzler Olaf Scholz

Als Reaktion auf den russischen Angriff habe sich eine Gemeinschaft gebildet, "die dafür gesorgt hat, dass die Ukraine militärisch unterstützt wird mit Rüstungsgütern, die in die Ukraine geliefert werden", sagte Scholz.

Waffenexport-Politik "identisch" mit den Verbündeten

Zum umstrittenen Thema deutscher Waffenlieferungen an die Ukraine sagte Scholz, die Koalition sei sich völlig einig darüber, was hier zu tun sei. Es seien Rüstungsgüter aus den Beständen der Bundeswehr geliefert worden, und es werde geschaut, was noch gehe. Anhand einer mit der Ukraine erörterten Liste würden Bestellvorgänge ausgelöst. Deutschland beteilige sich an Ringtauschen. So handele das Land "komplett identisch" etwa wie die USA, Großbritannien oder Frankreich.

Scholz skizzierte die "veränderte Gefechtslage" in der Ukraine nach, um die Änderung bei den Waffenlieferungen zu begründen. Luftverteidigung spiele eine verstärkte Rolle, so Scholz mit Blick auf den versuchten Vormarsch der Russen in der Ostukraine. Die Regierung hatte in der vergangenen Woche mit der Genehmigung von bis zu 50 Gepard-Flugabwehrpanzern erstmals den Export schwerer Waffen direkt aus Deutschland erlaubt.

Lieferung von Haubitzen an die Ukraine noch nicht beschlossen

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (ebenfalls SPD) gab am Rande der Kabinettsklausur in Meseberg bekannt, sie habe noch nicht final entschieden, ob Deutschland fünf Panzerhaubitzen des Typs "2000" an die Ukraine liefern werde. Man suche zusammen mit Partnern nach Möglichkeiten, wer noch solches Gerät abgeben könne.

In Idar-Oberstein würden aber ukrainische Soldaten an von den Niederlanden gelieferten Panzerhaubitzen ausgebildet. Die Bundeswehr habe "auf dem Papier" 100 Haubitzen, von denen aber lediglich 40 einsatzbereit seien, fügt die SPD-Politikerin hinzu.

Sanktions-Durchsetzungsgesetz auf dem Weg

Nach Scholz' Angaben besprach das Bundeskabinett bei der Klausurtagung auch das geplante Sanktions-Durchsetzungsgesetz, dass für einen besseren Vollzug der Strafmaßnahmen "gegen all die Begünstigten des Putin-Regimes" sorgen soll, sagte der Kanzler. Die Regierung wolle die gesetzlichen Grundlagen dafür schaffen, dass die Sanktionen erfolgreich umgesetzt werden könnten.

Baerbock: Ukrainereise möglich - aber noch kein Termin

Außenministerin Annalena Baerbock hat in Meseberg ihren Wunsch nach einer Reise nach Kiew bekräftigt, aber keinen Zeitpunkt genannt. "Der Kanzler und ich haben bereits beide deutlich gemacht, dass es uns wichtig ist, vor Ort präsent zu sein, dass wir aber mit Blick auf die Ausladung das, was ursprünglich geplant war, etwas umorganisieren mussten", fügt sie mit Blick auf die Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hinzu.

Bundeswehrmission in Mali beendet

Im Windschatten der Ukrainekrise schafft die Regierung auch bei einem anderen außenpolitischen Thema Fakten: Das von der EU bereits angekündigte Ende der Ausbildungsmission EUTM im westafrikanischen Krisenstaat Mali betrifft auch deutsche Einheiten. Würde die Mission fortgeführt, so Lambrecht, könnten "gut ausgebildete malische Soldaten" gemeinsam mit russischen Kräften "furchtbare Menschenrechtsverletzungen begehen".

"Ein solches System können wir nicht länger unterstützen durch eine Ausbildungsmission", sagte Lambrecht. So sei den Vereinten Nationen auch nicht erlaubt worden, Beweise zu sichern, um Menschenrechtsverletzungen in Mali zu dokumentieren.