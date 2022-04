Kanzler Scholz irritiert über Steinmeiers Ausladung

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich das erste Mal zur geplatzten Reise des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in die Ukraine geäußert. "Es ist jedenfalls etwas irritierend, um es höflich zu sagen", sagte Scholz am Mittwoch im RBB. "Der Bundespräsident wäre gerne in die Ukraine gefahren und hätte den Präsidenten besucht. Das ist das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland", so Scholz. Weiter wolle er das aber nicht kommentieren.

Die ukrainische Führung hatte am Dienstag einen Besuch Steinmeiers abgelehnt, der gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus Polen und den drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen nach Kiew reisen wollte. Diese brachen am Mittwoch ohne Steinmeier in die Ukraine auf.

Scholz bleibt vage zu eigener Reise in die Ukraine

Allerdings deutete Scholz an, dass er nicht von einer dauerhaften Verschlechterung der Beziehungen ausgehe: "Ich bin sicher, dass die Ukraine genau weiß, wer ihr die größte finanzielle Hilfe in den letzten Jahren geleistet hat - das ist nämlich Deutschland gewesen, über viele Jahre hinweg - wer auch unverändert bei humanitärer und finanzieller Hilfe ganz vorne dabei ist."

Fragen nach einer eigenen Reise in das Kriegsland wich Scholz, der im Februar in Kiew war, aber aus. "Ich war schon in der Ukraine, ich habe mich mit Präsident Selenskyj in Brüssel unterhalten, ich hab mich mit ihm unterhalten in Kiew. Und wir telefonieren sehr regelmäßig, zuletzt am Sonntag, sehr lange", so Scholz. Es gebe kaum einen Staats- und Regierungschef, der so intensive Kontakte zu ihm habe wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.