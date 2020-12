Kann Sachsen-Anhalt die Erhöhung des Rundfunkbeitrages stoppen?

Die CDU-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt bleibt bei ihrem Nein zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Das hat sie heute Vormittag im Koalitionsausschuss unterstrichen. Allerdings hat Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) den neuen Medienstaatsvertrag bereits unterschrieben.

In Sachsen-Anhalt steht damit auch die "Kenia"-Koalition aus CDU, SPD und Grünen auf der Kippe - denn die beiden Koalitionspartner sind für eine Erhöhung. Dagegen ist allerdings die AfD. Haseloff will eine gemeinsame Abstimmung mit der rechten Partei verhindern.

Wie wird der Rundfunkbeitrag festgelegt?

Da der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit ARD, ZDF und DLF staatsfern organisiert ist, setzt eine unabhängige Kommission den Finanzbedarf der Rundfunkanstalten fest (KEF). In ihr sitzen unter anderem Rechnungsprüfer aus den einzelnen Bundesländern. Seit 2009 hat es keine Erhöhung, sondern 2014 sogar eine Senkung des Beitrages gegeben. 86 Cent mehr wären also die erste Erhöhung seit mehr als zehn Jahren.

Begründet wird sie vor allem mit dem Ausbau der Online-Angebote - den hat die Politik 2019 beauftragt, damit auch junge Menschen von den öffentlich-rechtlichen Angeboten erreicht werden.

Es geht um Finanzierung, nicht um Reformen

Normalerweise ist die Zustimmung der Landtage zum KEF-Vorschlag eine Formsache. Die Parlamentarier können ihn nur in ganz eng begrenzten Ausnahmefällen ablehnen. Eine bedarfsgerechte Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist laut Bundesverfassungsgericht geboten.

Reformen bei ARD, ZDF und DLF stehen auf einem anderen Blatt. Denn den Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen legt die Politik fest; in den Rundfunk-Staatsverträgen der Länder ist festgelegt, wie viele Hörfunkprogramme, welche Spartenangebote (wie beispielsweise Phönix, KiKa, 3sat u.a.) und welche Online-Portale die Sender betreiben dürfen.

Wenn die Parteien weniger Geld für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausgeben wollen, müssen sie also den Auftrag neu definieren. Bei der konkreten Ausgestaltung der Angebote hat die Politik allerdings nicht mitzureden, die Programmverantwortung liegt bei den Sendern und ihren Intendantinnen und Intendanten.

Neues KEF-Gutachten gefordert

Die Länder müssen den neuen Staatsvertrag zum Rundfunkbeitrag einstimmig beschließen; außer in Sachsen-Anhalt und in Thüringen ist das bereits – überwiegend mit großer Mehrheit – geschehen. Angesichts der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie fordert die CDU-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt jetzt ein Ergänzungsgutachten der KEF. Die finanzielle Belastung der Privathaushalte und der Unternehmen müsse neu beurteilt werden, heißt es zur Begründung.

Eine Neu- oder Nachverhandlung hat die rheinland-pfälzische Medienstaatssekretärin Heike Raab (SPD) allerdings bereits abgelehnt - sie koordiniert die Rundfunkkommission der Länder. Bei dem Staatsvertrag handle es sich "um eine gesamtstaatliche Verantwortung, die die Funktionsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sichert". Sollten bis Ende des Jahres nicht alle Landesparlamente zugestimmt haben, könnte der Medienstaatsvertrag nicht in Kraft treten, die Beitragserhöhung nicht vollzogen werden.

Verfassungsrechtliche Bedenken

Das sehen Verfassungsrechtler allerdings kritisch. Gegen die vorgeschlagene Verzögerung äußerte Prof. Bernd Holznagel, Direktor des Instituts für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht der Universität Münster, massive Bedenken. Da der Gesetzgeber verpflichtet sei, die bedarfsgerechte Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sicherzustellen, könnten die Rundfunkanstalten eine einstweilige Anordnung beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG) beantragen, erklärte er in einem Gutachten für eine Anhörung im Magdeburger Landtag Mitte November.

Dann könnte die Beitragserhöhung bis zum Hauptsachverfahren in Kraft treten. Ob ARD, ZDF und DLF Verfassungsbeschwerde erheben werden, ist allerdings noch offen; der ARD-Vorsitzende, WDR-Intendant Tom Buhrow, möchte sich dazu noch nicht äußern.

Medienstaatssekretärin Heike Raab sagt allerdings: "Dem Staatsvertrag allein auf der Basis von Vermutungen nicht zustimmen zu wollen, lässt sich nicht mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in Einklang bringen. Es würde die Anstalten geradezu in eine Verfassungsklage treiben."

Wie geht es weiter?

Am Mittwoch tagt in Magdeburg der Medienausschuss des Landtages, um über eine Beschlussempfehlung an den Landtag zu beraten. Der sollte eigentlich Mitte Dezember darüber abstimmen. Der Trick, den die Staatskanzlei jetzt anwenden will, sieht vor, dass der Staatsvertrag zurückgezogen und nachverhandelt wird, so CDU-Fraktionschef Siegfried Borgwardt. Damit käme es nicht zu einer Abstimmung.

Medienrechtler Holznagel ist allerdings der Ansicht, dass die Landesparlamente verpflichtet sind, bei der Durchführung des KEF-Verfahrens mitzuwirken. In seinem Gutachten heißt es: "In der Sache ist der parlamentarische Umsetzungsakt eher eine‚ staatsnotariell-legislative Beurkundung der sich aus dem KEF-Vorschlag ergebenden Beitragshöhe und keine autonome Entscheidung des Parlaments über den Finanzierungsrahmen der Rundfunkanstalten."

Wenn der Medienausschuss des sachsen-anhaltinischen Landtags getagt hat, wird man sehen, ob es eine verfassungskonforme Lösung geben kann.