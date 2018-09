Kann die SPD Maaßen noch verhindern?

Kevin Kühnert hat am Donnerstag in der Bayern 2 RadioWelt die SPD-Führung kritisiert und zugleich in Aussicht gestellt, dass die SPD die Beförderung Hans-Georg Maaßens ins Innenministerium noch verhindern könne:

"Es gibt die Möglichkeit das Berufungsverfahren von Herrn Maaßen als Staatssekretär im Innenministerium noch aufzuhalten, zum Beispiel dadurch, dass die sozialdemokratischen Mitglieder der Regierung nicht zustimmen."

Beim Treffen des Parteivorstandes am Montag werde wohl auch darüber diskutiert, ob die SPD-Mitglieder im Bundeskabinett ihre Zustimmung zur Versetzung verweigern, so Kühnert im BR.

Dies hatte auch SPD-Vizevorsitzende Natascha Kohnen am gestrigen Mittwoch gefordert.