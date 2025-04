Kann die NATO sich noch auf die USA verlassen?

"Dürfen nicht Amerika aus Europa herausreden"

Nitsche: Allerdings erlebt man ja, dass Trump oder sein Umfeld immer wieder etwas kommuniziert, zum Beispiel auf der Münchner Sicherheitskonferenz, und dann löst das doch große Zweifel aus, ob diese Beistandspflicht von den Amerikanern eingehalten wird?

Laubenthal: Da gibt es aber keine Signale, die wir aus der amerikanischen Administration hören. Nicht in meinem Hauptquartier unter dem amerikanischen Befehlshaber. Auch nicht vom Generalsekretär der NATO, der sehr intensiv mit Präsident Trump und der Administration Verbindung hält. Wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir jetzt die 32 NATO-Staaten unterminieren und schwächen, indem wir Amerika aus Europa herausreden. Das kann nicht in unserem Interesse sein, das kann auch nicht im amerikanischen Interesse sein.

Nitsche: Da reibt sich Putin die Hände, wenn wir das tun?

Laubenthal: So ist es. Wir haben auch die Möglichkeiten, amerikanische Interessen hier in Europa zu verteidigen und wahrzunehmen. Ich glaube, dass es deswegen auch nicht im amerikanischen Interesse ist, das zu wollen.

"Amerika hat ein Interesse an einem starken Europa"

Nitsche: Ist dieser europäische Pfeiler der NATO für Trump wirklich wichtig?

Laubenthal: Amerika hat ein Interesse an einem starken und stabilen Europa. Amerika hat ein Interesse an dem Einstehen der NATO, der Geschlossenheit der Allianz. Ich glaube, dass ein amerikanisches Interesse sehr darin besteht, ein geschlossenes Europa zu haben, das auch die amerikanischen Interessen in der Lage ist zu vertreten und auch zu verteidigen.

Nitsche: Weil wir Europäer auch Amerika schützen?

Laubenthal: Richtig. Erinnern Sie sich an die einzige "Artikel 5"-Erklärung, die es gegeben hat? Nach dem Angriff auf das World Trade Center und auf das Pentagon, das war ein Tag später. Und diese Art von Geschlossenheit, glaube ich, ist das Zeichen an Solidarität und auch der Beweis, der notwendig ist, um zu sagen, dass dieses Bündnis wertvoll ist. Und ich denke, dieses Vertrauen hat auch die jetzige amerikanische Administration so wie ihre Vorgänger.

Nitsche: Also müssen wir vielleicht den Amerikanern auch immer wieder sagen, dass wir nach dem 11. September den USA sofort geholfen haben?

Laubenthal: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man daran erinnert. Ich bin mir aber bewusst, dass das viele in der amerikanischen Gesellschaft noch in Erinnerung haben und auch, dass das im amerikanischen Senat und im Kongress eine Rolle spielt.

Nitsche: Können Sie uns am Ende noch verraten, wie Sie in Ihrem Hauptquartier miteinander umgehen, also die Amerikaner mit den Europäern?

Laubenthal: Ja, das ist sehr freundschaftlich […] die militärische Zusammenarbeit basiert auf einer tiefen Vertrauensbasis, die über 75 Jahre NATO-Erfahrung, von amerikanischer wie auch von europäischer Seite, gewachsen ist. Ich glaube, wir sehen in Uniform dem politischen Treiben und den Nachrichten, die sehr häufig morgens über den Atlantik kommen, mit einer gewissen Gelassenheit entgegen. Wir Militärs haben einen alten Grundsatz, der sagt: "Never trust the first report", also man kann sich nie sicher sein, ob die erste Meldung auch wirklich konkret ist. Deswegen schauen wir da mit einer gewissen Gelassenheit drauf.

Nitsche: Danke für das Gespräch.