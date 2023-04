Kann die Kirche die Menschen noch erreichen?

So ein Kirchenaustritt ist eigentlich ein recht unspektakulärer bürokratischer Akt. Innerhalb von wenigen Minuten ist die sogenannte Austrittserklärung vor dem Standesbeamten vollzogen. Bei Andreas Sturm war das etwas anders: "Es war schon eine skurrile Situation, weil man mich dort auch erkannt hat. Und es gab wohl auch eine Anfrage von einer Medienanstalt, die gerne meinen Austritt gefilmt hätte." Denn bevor Andreas Sturm aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten ist, hat er genau dort Karriere gemacht. Als Generalvikar im Bistum Speyer war er der mächtigste Mann hinter dem Bischof und zählte zu den wichtigsten Vertretern der deutschen Amtskirche.

Kritik an römisch-katholischer Kirche

Doch im Jahr 2022 tritt er als Generalvikar zurück und aus der römisch-katholischen Kirche aus. Einer der Hauptgründe: Der Missbrauchsskandal. "Das hat mich so fundamental schockiert. Und das hat aus meiner Sicht die Urwurzel darin, dass es keine Kontrollinstanz für Macht in dieser Kirche gibt." Außerdem findet Sturm es diskriminierend, dass Frauen immer noch von den Ämtern ausgeschlossen werden und der Umgang mit queeren Menschen, die in der römischen Kirche nur einen "geduldeten Platz" hätten, stört ihn.

Vom Generalvikar zum einfachen Pfarrer

Für ihn bedeutet sein Austritt aus der einen Kirche aber gleichzeitig den Übertritt in eine andere Kirche: Er wird Pfarrer und Seelsorger der alt-katholischen Gemeinden Singen und Sauldorf in Baden-Württemberg. Auch wenn der Begriff "alt-katholisch" das erstmal nicht vermuten lässt, steht er für einen liberalen Zweig des Katholizismus. Und für die Anerkennung der Fehlbarkeit des Papstes, für die Öffnung für verheiratete Priester und - für Priesterinnen. "Es ist eine Kirche, die nicht ausschließt, die sehr inklusiv ist. Ich hab den Eindruck, dass hier sehr viel verwirklicht ist, wofür ich früher gekämpft habe", so Sturm.

Alt-katholische Kirche als neues Zuhause

Die alt-katholische Kirche ist sehr klein. Weltweit hat sie rund 70.000 Mitglieder, in Deutschland gibt es 60 Gemeinden, die meisten in größeren Städten. Dass sie nicht in der Fläche vertreten sei, mache es schwierig für viele römisch-katholische Menschen, zu wechseln, vermutet Andreas Sturm.

Von solchen räumlichen Bedenken, ist die evangelische Pfarrerin Theresa Brückner völlig unabhängig: "Ich hab einen Youtube-Kanal, ich vernetze das Ganze mit Facebook, ich bin auch auf Twitter. Ein Schwerpunkt liegt auf Instagram und auf digitalen Gottesdiensten über Zoom. Und darüber mache ich meine komplette Arbeit als Pfarrerin."

Pfarrerin mit digitaler Gemeinde

Theresa Brückner ist Pfarrerin für Kirche im digitalen Raum. Ihre Stelle wurde zwar im Evangelischen Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg geschaffen, ihre Gemeinde befindet sich aber im Netz. Mehr als 19.000 Menschen folgen ihrem Instagram Kanal @theresaliebt - eine aktive Gemeindegröße, von der viele ihrer Kolleginnen und Kollegen nur träumen können.

"Ich habe oft gesehen, dass sich die Menschen in den Leitungsstrukturen nicht offen gezeigt haben, etwas Innovatives und aktuell Modernes auszuprobieren. Weil immer gehofft wurde, dass die alten Formate irgendwann wieder ziehen." Theresa Brückner, evangelische Pfarrerin

Theresa Brückner setzt mit ihren Formaten darauf, jüngere Zielgruppen zu erreichen, vor allem die Mitte 20- bis Mitte 30-Jährigen. Zu ihren Followern gehören Menschen, die in der Kirche sind, aber auch die, die ausgetreten sind. Denn, so Brückner, man müsse nicht in der Kirche sein, um zu glauben. So sieht es auch der heute alt-katholische Pfarrer Andreas Sturm. Dennoch, und auch hier sind sich Brückner und Sturm einig, brauche es auch weiterhin die Kirche als Institution, wenn auch in reformierter Form.

