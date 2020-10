Massen-Tiersterben an Küste von Kamtschatka gibt Rätsel auf

Nach dem massenhaften Tiersterben an der Küste der Halbinsel Kamtschatka sind die Gründe dafür weiter unklar. Die russischen Behörden suchen laut eigenen Angaben weiter nach den Ursachen.

Eine Version sei, dass giftige Substanzen ins Wasser gelangt seien, sagte der Gouverneur der Region, Wladimir Solodow, am Montag in der Regionalhauptstadt Petropawlowsk-Kamtschatski der Staatsagentur Tass zufolge. "Was genau, das müssen wir jetzt herausfinden - auch ob diese Version überhaupt stimmt." Es könnten genauso gut natürliche Phänomene wie Algen oder Vulkane dafür verantwortlich sein.

Menschen klagen über gesundheitliche Probleme

Nach Angaben der lokalen Gesundheitsbehörden haben sich mindestens neun Menschen mit Beschwerden an Ärzte gewandt. Die hätten von Rötungen und einem Schleier vor Augen berichtet. Die Mediziner hätten eine Verätzungen der Hornhaut ersten Grades diagnostiziert.

Bereits vor drei Wochen hatten Surfer an der Küste vor Kamtschatka über Augenschmerzen, kurzfristigen Sehverlust, Erbrechen und Husten geklagt. In der vergangenen Woche waren dann Hunderte tote Meerestiere an die Strände gespült worden. Die Umweltorganisation Greenpeace sprach von einer ökologischen Katastrophe.