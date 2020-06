Kampfjet der US-Luftwaffe stürzt in die Nordsee

Ein Kampfjet der US-Luftwaffe ist vor der englischen Küste während einer Übungsmission in die Nordsee abgestürzt. Während Wrackteile des Jets mittlerweile gefunden wurden, fehlt vom Piloten weiter jede Spur. Über die Absturzursache gibt es noch keine Informationen.

Kampfjet bei Routineflug abgestürzt

Es habe sich um einen Routineflug des Modells F-15C Eagle gehandelt, teilte die US-Amerikanische Luftwaffe "Air Force" mit. Der Flieger sei mit einem Piloten an Bord vom Luftwaffenstützpunkt Lakenheath in Großbritannien losgeflogen und am Montag um 9.40 Uhr Ortszeit ins Meer gestürzt.

Verbleib des Piloten unklar – Rettungseinsatz läuft

Britische Such- und Rettungsstellen beteiligten sich an der Suche nach dem Piloten. Die Küstenwache teilte mit, sie habe erfahren, dass das Flugzeug 74 Seemeilen (137 Kilometer) vor der Halbinsel Flamborough Head an der Küste von Yorkshire abgestürzt sei. Ein Hubschrauber und Rettungsboote wurden entsandt. "Andere Schiffe in der Nähe sind auf dem Weg zu dem Gebiet", teilte die Küstenwache mit.

Lakenheath ist ein Stützpunkt der britischen Luftwaffe, auf der das 48. Geschwader der US-Luftwaffe stationiert ist. Der Fliegerhorst mit mehr als 4.500 Militärbediensteten befindet sich etwa 130 Kilometer nordöstlich von London.