Kampfgeist in der West-Ukraine wächst

In der Petrus und Paulus-Kirche in der Innenstadt von Lwiw steht derzeit jeder Gottesdienst im Zeichen des laufenden Ukraine-Krieges: An einer Tafel hängen Fotos Gefallener, die aus dieser Stadt im Westen der Ukraine stammten.

Die Angst ist allgegenwärtig

Die Besucherinnen und Besucher preisen Gott und die Ukraine. Auch Viktor singt. Nach dem Gottesdienst zündet der 29-Jährige mit dem blonden Bürstenhaarschnitt eine Kerze an. Er hat vor ein paar Tagen seinen Einberufungsbefehl von der ukrainischen Armee erhalten. Viktor hat Angst vor dem Krieg; zu sterben oder verwundet zu werden. Und jetzt, nach dem Bombardement nahe Lwiw noch mehr.

Jeder habe Angst. Bevor er an die Front geht, wollte Viktor beichten, um vorbereitet zu sein, falls er vor seinen Schöpfer treten müsse. Aber er glaube an einen Sieg über die russischen Angreifer; es sei nur eine Frage der Zeit, der Verluste und der Zerstörung.

Viele wissen, was Krieg bedeutet

Auf einer belebten Straße in der Innenstadt von Lwiw treffen wir Lubov. Sie trägt Lippenstift, blaue Lidschatten und Uniform. Die 35-Jährige hat eine klare Vorstellung von Krieg. Sie habe schon Schlachten erlebt, und sie seien Angst-einflößend gewesen. Sie habe in Donezk Gefechte mitgemacht, gegen pro-russische Separatisten, die für eine Abspaltung von der Ukraine und eine eigenständige Volksrepublik kämpften.

Theoretisch, so Lubov weiter, könnte sie als eine von mehreren zehntausend Soldatinnen ihren Dienst beim ukrainischen Militär quittieren. Sie habe kleine Kinder. Aber die Uniform jetzt an den Nagel zu hängen, das wäre für sie schändlich; die Heimat gehe vor. Da Lubovs Mann auch bei den Streitkräften sei, kümmerten sich jetzt die Großeltern um die Kinder.

Tarnnetze statt Literatur

Die Regale an den Wänden der Leihbücherei in Lwiw sind voller Bücher. Aber zum Lesen kommt hier niemand her: hier werden heute Tarnnetze hergestellt. In einem Raum knüpfen Freiwillige sie, in den anderen knoten sie Stoffstreifen in die Maschen – in unterschiedlichen Grüntönen. Auch Galina, eine Mitfünfzigerin, deren schwarze Haare grau durchsträhnt sind.

Als die russischen Panzer einrollten, habe sie Kiev verlassen und sei nach Lwiw gekommen. Sie habe sich dann einige Tage lang die Sehenswürdigkeiten von Lwiw angesehen, aber dann etwas Sinnvolles machen wollen. Und so sei sie, sagt Galina, dazu gekommen, mit den anderen 120 Freiwilligen in der Bibliothek Tarnnetze herzustellen.

Aufgeben kommt nicht in Frage

In der Ukraine sind praktisch keine Stimmen zu hören, die von der Regierung in Kiev verlangen würden, aufzugeben. Die Haltung ist klar: Bei aller Angst kämpfen die Menschen in der Ukraine für ihr Land. Entweder mit der Waffe - oder indem sie die Streitkräfte unterstützen. Irgendwie.