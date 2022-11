Kampf ums Brennholz: Fake-Shops zocken Kunden ab

Das Angebot des Onlineshops war zu verlockend: Ein Jahresbedarf Holzpellets - gut ein Drittel günstiger als beim Händler. Falk H. aus Neustadt an der Aisch rief die angegebene Telefonnummer an, bestellte und bezahlte. Zwei Monate später ist die Lieferung immer noch nicht angekommen, der Onlineshop reagiert nicht auf Nachfragen. Sein Geld, fürchtet Falk H., muss er wohl abschreiben: "In der heutigen Zeit, wo jeder Cent wichtig ist, das tut schon weh."

Bezahlung meist per Vorkasse auf internationale Konten

Nach Recherchen des ARD-Politikmagazins report München nutzte der Fake-Shop eine falsche Anschrift auf seiner Website - angeblich ist der Unternehmenssitz im schwäbischen Landkreis Unterallgäu, doch an der Adresse ist eine andere Firma ansässig. Die angegebene Handynummer wechselt regelmäßig, die Email-Adresse funktioniert nicht. Eine Masche, die auch andere Fake-Shops anwenden. Offenbar nutzen sie die derzeit starke Nachfrage und die aktuell hohen Preise, um Kunden in die Falle zu locken. Der Preis für Brennholz und Pellets hat sich im Vergleich zum Vorjahr, wie fast alle Brennstoffkosten, rasant entwickelt und war im September gut doppelt so hoch wie im Vorjahresmonat.

Die Fake-Shops nutzen diese Lage mit billigen Schein-Angeboten aus und versprechen eine schnelle Lieferung - vorausgesetzt, der Kunde bezahlt auf Vorkasse. Die Konten der Onlineshops befinden sich oft im Ausland. Viele Kunden fällt das nicht auf. Auch Falk H. hatte auf ein französisches Konto überwiesen.

Fake-Shops oft Kopien echter Websites

Eine andere Masche der Betrüger: Eine Kopie der Website renommierter Brennholz- oder Pelletshändler. Nikolaj Kalinitschew, Geschäftsführer von Brennholz Backus und Zeus Brennholz in Nordrhein-Westfalen, hat das erlebt: Fotos, Logos und Texte seiner Websites wurden heimlich kopiert und in dubiosen Facebook-Shops verwendet. Die angegebenen Kontoverbindungen führten unter anderem nach Irland. Er erfuhr davon, als empörte Kunden ihn auf den Fake-Shop aufmerksam machten.

Doch dem Unternehmer sind die Hände gebunden. "Wir sind natürlich zur Polizei gegangen, die hat zu uns gesagt, sie können die Anzeigen aufnehmen. Aber ob der Straftäter herausgefunden wird, können sie uns nicht versprechen", so Kalinitschew. Ein paar Wochen später habe er die Mitteilung erhalten, dass die Ermittlungen eingestellt worden seien. Tatsache ist: Für Ermittlungsbehörden ist es mehr als schwierig, gegen Onlineshops, die im Ausland registriert sind, vorzugehen. Das wissen auch die Betrüger.

Auch Händler erhalten dubiose Angebote

Holzpellets haben laut Deutschem Energieholz- und Pelletsverband DEPV immer noch einen großen Preisvorteil gegenüber Erdgas und Öl. Hinzu kommt, dass Pelletsheizungen bis Mitte des Jahres finanziell massiv gefördert wurden. Martin Lindauer, Chef von Holzenergie Ammertal hat in diesem Jahr einen Ansturm auf Holz-Pellets verzeichnet, wie er ihn bisher noch nicht erlebt hat. Verunsicherte Bestandskunden füllten ihre Vorräte früher als bisher auf.

Vor allem im Sommer waren die Bestelllisten lang. Der Boom der Fake-Shops beunruhigt ihn. Martin Lindauer rät Kunden, auf ihr Bauchgefühl zu hören: "Allein der Preis suggeriert schon, dass da irgendetwas nicht ganz rund läuft, also Preise unter der Hälfte dessen, was der normale Markt momentan aufruft. Und das suggeriert einfach, dass hier irgendetwas nicht stimmen kann." Selbst er als Pelletslieferant erhalte derzeit reihenweise Angebote von zweifelhaften Herstellern. Darauf gehe er gar nicht erst ein und setze weiterhin auf seine bewährten Geschäftspartner, so Lindauer.

Verbraucherschützer warnen vor betrügerischen Websites

Bei Zweifeln an der Seriosität einer Website kann der Fake-Shop-Finder der Verbraucherzentrale helfen. Unter https://www.verbraucherzentrale.de/fakeshopfinder lassen sich Seiten überprüfen: Auf Anzeichen eines Fake-Shops, wie fehlendes Impressum, Meldungen und Beschwerden anderer Nutzer oder einen ausländischen Sitz des Hosts.

Auch das Bundeskriminalamt warnt vor Betrügereien rund ums Brennholz. Auf Anfrage von report München heißt es: "Aktuell stellt das BKA zunehmend den betrügerischen Handel mit Brennholz fest."