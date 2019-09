Kampf um Fraktionsvorsitz: Hofreiter verteidigt Führungsanspruch

Seit gestern steht fest, dass sich Cem Özdemir und Kirsten Kappert-Gonther gemeinsam um den Fraktionsvorsitz der Grünen bewerben wollen - Konkurrenz für die aktuellen Fraktionschefs Anton Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt. Diese haben jetzt ihren Führungsanspruch verteidigt - und auch ihren bisherigen Stil.

"Katrin und ich haben die Fraktion immer mit einem Blick für den Zusammenhalt und den Ausgleich geführt. Darauf kommt es auch gerade in unsicheren politischen Zeiten an." Anton Hofreiter, Fraktionschef der Grünen im Bundestag

Grüne haben die Wahl beim Fraktionsvorsitz

Der gebürtige Münchner warb um seine Wiederwahl: Er wolle die Grünen und die Fraktion weiterhin als Oppositionsführer und "Kraft ökologischer und sozialer Veränderung profilieren". Allerdings begrüßte Hofreiter die neu entstandene Konkurrenzsituation: Demokratie lebe und profitiere von unterschiedlichen Angeboten und der Möglichkeit zur Auswahl. Ähnlich äußerte sich Göring-Eckardt:

"Toni und ich führen die Fraktion zusammen aus der Mitte heraus. Dieser Kurs hat sich für Fraktion wie Partei bewährt und hat dazu geführt, dass wir als die führende Kraft der Opposition wahrgenommen werden." Katrin Göring-Eckardt, Fraktionschefin der Grünen im Bundestag

"Auswahl ist immer gut"

Mit Blick auf die Mitbewerber fügte sie hinzu: "Auswahl ist immer gut." Diese Auswahl gibt es nun, wenn die Bundestagsabgeordneten am 24. September ihre Fraktionschefs neu wählen.

Özdemir war bis Januar 2018 Bundesvorsitzender der Grünen und hatte seine Partei als Spitzenkandidat an der Seite von Göring-Eckardt in die Bundestagswahl 2017 geführt. Derzeit ist er Vorsitzender des Verkehrsausschusses des Bundestages. Kappert-Gonther ist Sprecherin der Grünen-Fraktion für Drogenpolitik und Gesundheitsförderung. Nach ihrer Tätigkeit als Ärztin war sie 2011 in die Bremische Bürgerschaft eingezogen, seit 2017 sitzt sie im Bundestag. Dort ist die 52-Jährige Grünen-Obfrau im Gesundheitsausschuss.

Özdemir zählt zu den "Realos"

Als Bundesvorsitzender von 2008 bis 2018 beharkte sich Özdemir mit seiner damaligen Co-Vorsitzenden Simone Peter, mit Ex-Minister Jürgen Trittin sowie mit dem linken Parteiflügel insgesamt. Der Schwabe gehört wie auch Karin Göring-Eckardt zu den sogenannten Realos, sogar zu den Oberrealos um Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Während Habeck und Baerbock die Mitte, den Ausgleich suchen, ist Özdemir einer, der polarisiert. Die andere "neue" Mitbewerberin Kappert-Gonther wird wie Hofreiter dem linken Parteiflügel zugeordnet.

Das Duo Göring-Eckardt und Hofreiter führt die Fraktion seit Oktober 2013. Bei der vorigen Fraktionswahl im Januar 2018 hatten sie ohne Gegenkandidaten jeweils nur rund zwei Drittel der Stimmen bekommen.