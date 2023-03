Kampf um ein Symbol: Ukraine will Bachmut nicht aufgeben

Die ostukrainische Bachmut ist bereits seit dem vergangenen Sommer heftig umkämpft. Dabei handelt es sich um die bisher am längsten andauernde Schlacht im Ukraine-Krieg, tausende Soldaten beider Seiten sind bereits getötet worden. Experten zufolge ist die Stadt von geringer strategischer Bedeutung, eine Einnahme hätte für Russland demnach vor allem symbolischen Wert.

Ukraine will Stellungen verstärken

Inzwischen ist die Stadt von drei Seiten von russischen Streitkräften umzingelt. Beobachter zweifeln an, ob die ukrainischen Soldaten ihren Widerstand in Bachmut aufrecht erhalten sollten. Die militärische Führung will jedoch nicht aufgeben - im Gegenteil: Kiew kündigte am Montag an, dass die ukrainische Armee ihre Stellungen in Bachmut verstärken werde. Armeechef Walerij Saluschnyj und der Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen, Oleksandr Syrskyj, hätten sich bei einem Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag für eine "Fortsetzung des Verteidigungseinsatzes" und eine "Stärkung unserer Stellung in Bachmut" ausgesprochen, erklärte das Präsidialamt in Kiew nach Spekulationen über einen möglichen Abzug der ukrainischen Soldaten.

Industriestadt in Trümmern

Bachmut ist eine kleine Industriestadt in der Ostukraine, die für ihre Salzminen bekannt ist. Vor dem russischen Angriff lebten dort etwa 70.000 Menschen. Monatelanger Artilleriebeschuss legte große Teile der Stadt in Schutt und Asche und zwang die Bewohner zur Flucht. Die wenigen tausend verbliebenen Bewohner verstecken sich in Kellern. Ukrainische und ausländische Freiwillige riskieren ihr Leben, um sie zu versorgen.

Im Kampf um die Stadt schicken die russische Armee und die Söldnergruppe Wagner schlecht ausgebildete Rekruten in Wellen an die Front, wie ukrainische Soldaten berichten. Die jungen Männer würden als "Kanonenfutter" in den Tod geschickt. Auch auf ukrainischer Seite sollen viele Soldaten ums Leben gekommen sein. Westliche Quellen schätzen, dass jeden Tag hunderte Soldaten im Kampf um die Stadt verwundet oder getötet werden.

Kritik aus der ukrainischen Armee

Bisher hält die ukrainische Armee den russischen Angreifern zwar noch stand, am Sonntag hatte das in den USA ansässige Institute for the Study of War (ISW) aber erklärt, das ukrainische Oberkommando werde wahrscheinlich eher aus Bachmut abziehen als eine vollständige Einkreisung zu riskieren. "Die ukrainischen Kräfte könnten sich, angesichts der durch Bilder mit Geolocation bestätigten Zerstörung der Eisenbahnbrücke über den Fluss im Nordosten von Bachmut am 3. März, von ihren Positionen am Ostufer des Bachmutka-Flusses zurückziehen", schrieb das ISW.

Auch aus der ukrainischen Armee wurden zuletzt Forderungen laut, Bachmut besser aufzugeben, um Leben zu retten. "Wir sollten unsere Leute rausholen", sagte ein Soldat der Zeitung "Kyiv Independent", ansonsten werde es in den nächsten Wochen "schlimm". Kämpfer kritisieren dem Bericht zufolge zudem, dass es an Munition und Ausrüstung fehle. Zudem seien viele Soldaten in Bachmut schlecht ausgebildet, sie würden bereits nach kurzem Training an die Front geschickt.