"Führung übernehmen": Druck auf Scholz in Panzer-Debatte wächst

Steinmeier sichert Selenskyj Unterstützung zu

Bundespräsident Steinmeier und die Kommissionspräsidentin der Europäischen Union (EU), Ursula von der Leyen, sagten der Ukraine unterdessen umfassende Hilfen zu. "Wir unterstützen die Ukraine politisch, humanitär, finanziell, militärisch - mit dem was wir können, und dem, was notwendig ist, abgestimmt mit unseren Verbündeten", sagte Steinmeier nach Angaben seiner Sprecherin in einem Videotelefonat mit Selenskyj.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, "unsere unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine" werde nicht nachlassen. Sie nannte die Hilfe bei der Wiederherstellung der Strom-, Wärme- und Wasserversorgung, aber auch die Vorbereitung von Wiederaufbaubemühungen. "Wir sind dabei - so lange wie nötig, und stehen an der Seite unserer ukrainischen Freunde."

Selenskyj bestätigte unterdessen, dass sein Land eine neue Hilfstranche der EU in Höhe von drei Milliarden Euro erhalten habe. Von der Leyen hatte die Auszahlung für Dienstag angekündigt. Nach einem EU-Beschluss sollen in diesem Jahr bis zu 18 Milliarden Euro an die Ukraine fließen.

Experte Mangott sieht "Spaltung des Westens"

Der Innsbrucker Politikwissenschaftler Gerhard Mangott sieht "eine Art Spaltung des Westens" zwischen denen, die maximalistische Kriegsziele unterstützten, und solchen, die eher moderate Kriegsziele unterstützten.

Mangott plädierte im BR24-Interview dafür, die "Ukraine mit Waffenlieferungen so vorwärts kommen zu lassen, dass sich ihre Verhandlungsposition deutlich verbessert". Er warnt aber auch vor einer Eskalation: "Das Risiko ist nur, wenn diese Waffen geliefert werden, dass der Konflikt militärisch eskalieren könnte, und zwar entweder horizontal, sprich: es werden zusätzliche Länder in den Krieg hinein gezogen. Oder vertikal, das heißt, die russische Seite könnte versucht sein, bei einem bevorstehenden Verlust der Krim auf taktische Nuklearwaffen zurückzugreifen." Die Politik müsse jetzt abwägen, so Mangott.