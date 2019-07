Kampf gegen ungleiche Lebensverhältnisse

In welchen Regionen Deutschlands gibt es schnelles Internet – wo lässt der Breitbandausbau noch auf sich warten? Welche Kommunen müssen jeden Cent zweimal umdrehen – wo können die Städte und Gemeinden aus dem Vollen schöpfen? Wo fehlen Wohnungen – und wo stehen sie leer? Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" hat eine Fülle an Daten zusammengetragen.

Das Ergebnis: Von gleichwertigen Lebensverhältnissen in Deutschland kann nicht die Rede sein. Für Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ist klar, dass nun die Politik aufgerufen ist, mehr als bisher für gleichwertige Lebensverhältnisse zu sorgen.

"Unser Befund ist, dass die Disparitäten in Deutschland noch beachtlich sind. Daher ist es sehr wichtig, dass die Bundesregierung hier handelt. Das Ziel ist, den Menschen die Möglichkeit zu geben, in ihrer Heimat zu leben. Dazu müssen wir die Struktur- und Förderpolitik neu justieren. Solche strukturschwachen Gebiete gibt es nicht nur im Osten, sondern auch an anderen Stellen in Deutschland." Horst Seehofer, Bundesinnenminister

Förderpolitik soll neu ausgerichtet werden

Nach den Worten Seehofers soll künftig die Förderpolitik neu ausgerichtet werden. 30 Jahre nach dem Mauerfall will die Bundesregierung diese nicht auf das Zusammenwachsen von Ost und West konzentrieren, sondern auf die Hilfen für strukturschwache Regionen. Bei allen Gesetzesvorhaben soll es dabei künftig einen "Gleichwertigkeitscheck" geben. In diesem werden mögliche Auswirkungen der Gesetze auf die Wahrung gleichwertiger Lebensverhältnisse überprüft.

Stark verschuldeten Städten und Gemeinden erwägt die Bundesregierung finanziell unter die Arme greifen. Seehofer erklärte, dass etwa 2.000 der rund 11.000 deutschen Kommunen stark verschuldet seien. Allerdings sieht der Bundesinnenminister dies als nationale Aufgabe, an der sich nicht nur die Bundesregierung beteiligen soll.

"Wir sind als Bund bereit, über dieses Thema zu reden. Immer ausgehend davon, dass eigentlich die Bundesländer zuständig sind. Wir haben klare Bedingungen: neben dem Grundsatz, dass die Länder hier eine prioritäre Zuständigkeit haben, muss gewährleistet sein, dass die Verschuldung für die Zukunft beendet wird. Und es muss einen nationalen Konsens geben." Horst Seehofer, Bundesinnenminister

Wie groß beim Thema "Finanzkraft der Regionen" die Unterschiede sind, zeigt sich am Beispiel des Landkreises München. Pro Einwohner werden hier siebenmal so viele Steuern eingenommen wie im steuerschwächsten Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt.

Große Unterschiede auch innerhalb Bayerns

Auch vom Ziel einer flächendeckenden Versorgung Deutschlands mit schnellem Internet ist die Bundesregierung noch weit entfernt. Das ergeben die Zahlen aus dem neuesten "Deutschlandatlas", der heute ebenfalls vorgestellt wurde.

Demnach ist jeder fünfte Haushalt noch nicht mit einem Breitbandanschluss ausgestattet. Unterschiede gibt es hier vor allem zwischen städtischen und ländlichen Regionen abseits der Großstädte. Das gilt auch für Bayern. Anschluss an das schnelle Internet haben Metropolen wie München, Nürnberg, Augsburg und Regensburg. Ebenso die Städte Rosenheim und Weiden sowie die Landkreise Traunstein und Berchtesgadener Land. Erstaunlich ist die Versorgung im eher bevölkerungsschwachen Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Hier liegt die Breitbandversorgung der Bevölkerung bei fast 90 Prozent.

Deutliche Lücken beim schnellen Internet gibt es dagegen in Niederbayern, in der Oberpfalz und im westlichen Mittel- und Unterfranken. Die Landkreise Cham, Straubing-Bogen, Freyung-Grafenau und Passau sind weitgehend noch nicht an das Breitband angeschlossen. Ebenso die Landkreise Unterallgäu und Rhön-Grabfeld.