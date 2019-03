vor 3 Minuten

Taxifahrer wehren sich gegen Gleichstellung mit Uber

Münchens Taxler wollen heute vor der Staatskanzlei gegen die geplante Öffnung des Fahrtdienstmarktes protestieren. Ab 10.00 Uhr nehmen die Taxizentralen in München keine Aufträge mehr an. Auch in Nürnberg, Augsburg und Regensburg gibt es Proteste.