Kampf gegen sexuellen Kindesmissbrauch soll verbessert werden

Es sind die großen spektakulären Missbrauchsfälle, die sexuelle Gewalt an Kindern ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. Lügde, Bergisch Gladbach, Münster, um nur einige Orte zu nennen. Doch Missbrauch ist keinesfalls eine Ausnahmeerscheinung – sondern schrecklicher Alltag: Allein 2019 wurden 13.000 Fälle in Deutschland gemeldet, dazu mehr als 12.000 Fälle von Abbildungen sexueller Gewalt an Kindern im Internet. Die Fallzahlen steigen beständig - und die Dunkelziffer ist enorm.

Schutz vor sexuellem Missbrauch als "Daueraufgabe"

Um diese Kinder zu schützen, müssten alle an einem Strang ziehen, das sei eine "vorrangige nationale Daueraufgabe", sagt der unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Missbrauchs von Kindern, Johannes Wilhelm Rörig. "Ich will erreichen, dass die Politik künftig nicht erst dann reagiert, wenn ein Fall zum Skandal, oder zu einem großen Medienereignis wird."

Härtere Strafen? Helfen nur bedingt

Rörig fordert bessere Aufklärung der Bevölkerung, die Qualifizierung und Sensibilisierung von Lehrern, Erziehern, und Sozialarbeitern. Feste Anlaufstellen, die für Opfer und Zeugen leicht erreichbar sind. Der Ruf nach härteren Strafen sei zwar verständlich. Aber: "Mit schärferen Strafandrohungen allein werden wir den Kampf gegen sexuelle Gewalt nicht gewinnen."

Risiko entdeckt zu werden, muss für Täter steigen

Wichtiger sei es, den Ermittlungsdruck zu erhöhen. Also das Risiko für Täter, entdeckt zu werden. Vor allem im Netz. Denn das Internet bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, Fotos und Videos der Gewalt zu verbreiten. Keineswegs nur im Darknet, sondern über ganz normale Messenger-Dienste wie WhatsApp, die ihre Inhalte verschlüsseln. Und so zwar unsere Privatsphäre schützen, aber auch sichere Kanäle für Täter eröffnen.

Datenschutz gegen Kinderschutz

Der Zugriff von Ermittlern auf solche Dienste ist politisch hoch umstritten. Johannes Wilhelm Rörig spricht sich dafür aus, eine Vorratsdatenspeicherung zu schaffen, die mit dem EU-Recht vereinbar ist. Die Mindestspeicherzeiten für Internetadressen müssten verlängert werden. Denn häufig, das hatten zum Beispiel auch die Ermittlungen in Bergisch Gladbach gezeigt, gehen die digitalen Spuren zu den Tätern innerhalb kürzester Zeit verloren. Der Missbrauchsbeauftragte Rörig fordert deshalb den Datenschutz zugunsten des Kinderschutzes neu zu justieren.

Therapieangebote ausbauen – Schutzkonzepte entwickeln

Auch die Therapieangebote für Opfer UND für Täter müssten ausgebaut und ausreichend finanziert werden. In der Justiz spezialisierte Schwerpunktstaatsanwaltschaften und -gerichte eingerichtet werden. Alle Bundesländer sollten umfassende Schutzkonzepte entwickeln und gesetzlich verankern. Er hoffe, so der Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs Rörig, dass seine Empfehlungen in die Wahlprogramme aller Parteien einfließen.