Kampf gegen Plastikmüll in Entwicklungsländern

Auf der indonesischen Insel Java fließt der Fluss Citarum, was man allerdings an einigen Stellen im Flussverlauf nur vermuten kann, denn vom Wasser ist dort nichts zu sehen. Der Citarom gilt als einer der am stärksten verschmutzten Flüsse weltweit. Vor allem Plastik schwimmt an der Oberfläche, bevor es schließlich im Meer landet.

Zwei Brüder bauen Kajaks aus Müll

Doch zwei junge Brüder, Gary und Sam Bencheghib, beide Mitte 20, sahen das und hatten eine Idee: Warum nicht die alten Plastikflaschen einsammeln und ein Kajak damit bauen? Gesagt, getan – die Flussanwohner waren begeistert: "Als wir den Fluss entlang gepaddelt sind, fanden die meisten Menschen es lustig, dass wir uns auf Müll fortbewegten", erzählt Gary Bencheghib. Für die Müllsammelinitiativen am Fluss sind die Recycling-Kajaks eine Win-win-Situation: Sie lassen sich fast kostenfrei bauen und für die Flussreinigung nutzen, mit der Erkenntnis: Auch Altplastik hat noch wert.

Zwei Schwestern hungern gegen Einsatz von Plastiktüten

Zwei junge Schwestern auf der indonesischen Insel Bali, Melati and Isabel Wijsen, haben auch bereits als Kinder eine Initiative ins Leben gerufen: Sie waren aus Protest gegen Plastikmüll auf ihrer Insel in den Hungerstreik getreten. Damit wollten sie ein Zeichen setzen und den Gouverneur der Insel soweit bringen, Maßnahmen gegen den Müll in den Straßen und am Strand zu ergreifen.

Mit Erfolg: Inzwischen gibt es in vielen Geschäften nicht mehr für jedes Ei oder für jedes Stückchen Melone eine Plastiktüte, sondern eine Papiertüte - oder gar keine Tüte mehr. Aus ihrer Initiative "Bye bye plastic bags" ist inzwischen eine weltumspannende Organisation geworden.

Ein Sparbuch bei der Müll-Bank nutzt Mensch und Umwelt

Oder Maharia Sandri, ehemalige Lehrerin, jetzt Recycling-Aktivistin auf der Insel Pulau Pramuka, ebenfalls Indonesien. Auch für sie war das Plastikproblem nicht zu übersehen. Und sie wurde aktiv: Sie informierte die Anwohner in Einzelgesprächen, wie wichtig Mülltrennung sei, verteilte Müllsäcke. "Ich habe den Bewohnern der Insel gesagt, dass sie ihren Müll trennen sollen, Biomüll und Nicht-Biomüll. Dann bringen sie ihn zu uns und bekommen dafür ein Guthaben auf ihrem Müll-Sparbuch", erklärt Maharia Sandri aus Indonesien die Idee ihrer Müll-Bank.

Ein "Müllsparbuch" ist bei dieser für Arztrechnungen, Stromrechnungen und anderes Notwendiges einsetzbar. Heute betreibt Maharia Sandri einen naturnahen Wertstoffhof, arbeitet mit Behörden und Recycling-Firmen zusammen und hat inzwischen einige Aktivistinnen auf ihrer Seite. Eine Gärtnerei gibt es, einen Schafstall, regelmäßig finden Workshops statt. Und die Müll-Bank profitiert auch finanziell: Entweder durch den Aufkauf von Altplastik durch Firmen zur Weiterverarbeitung oder durch den Verkauf von Recyclingschürzen oder –taschen, aus eigener Fertigung.

Discounter-Tüten aus Deutschland landen an Ghanas Stränden

Im afrikanischen Land Ghana gibt es ähnliche Bewegungen, ebenfalls häufig initiiert von jungen Leuten, wie zum Beispiel Richmond Kennedy Quarcoo, ehemaliger Student, jetzt Gründer der Initiative "Plastic Punch". Gemeinsam mit einigen Gleichgesinnten räumt er immer wieder den Strand hinter seiner Hochschule auf, entsorgt den Plastikmüll des Meeres in Tüten, welche die EU der Initiative gesponsert hat. Am Strand finden Richmond und seine Mitstreiterinnen auch Plastikmüll von deutschen Discounter-Märkten.

WWF lobt Aufmerksamkeit für das Müllproblem

Aber: Was können solche Initiativen bewirken? "Es gibt natürlich viele Versprechungen und Verlautbarungen, das hört sich immer alles sehr gut an, aber bis zur Umsetzung ist es immer noch ein langer Weg", sagt Bernhard Bauske, Plastikmüll-Experte bei WWF Deutschland. Es sei ein positives Zeichen, meint Bauske, dass das Problem Plastikmüll in den letzten Jahren eine immer größere Aufmerksamkeit – in den Medien, in verschiedenen Ländern und auch bei den Regierungen – bekommen habe.

Im kommenden Jahr soll international mehr Klarheit herrschen, dann sollen die Vereinten Nationen aktiv werden, um somit den Eintrag von Plastikmüll in die Meere zu reduzieren. Ein Monitoring soll eingerichtet werden, um nachvollziehen zu können, wo genau Plastikmüll in die Meere gelangt.

Vereinte Nationen wollen Verursacher des Mülls ermitteln

Die jeweiligen Länder sollen dann entweder unterstützt oder sanktioniert werden. Dennoch: Der WWF glaubt nicht, dass das reichen wird. Denn in vielen Ländern muss das Abfallsystem reformiert werden. Und die Kosten dafür sollten in afrikanischen oder asiatischen Ländern zum Beispiel auch die Produzenten mittragen, meint Bauske: "Wir brauchen einen gesetzlichen Rahmen, der regelt, dass Unternehmen Abgaben leisten und nur aus diesen Abgaben werden die Sammlung von Verpackungsmüll, die weitere Sortierung und das Recycling finanziert."

Hier geht es zum Weltspiegel-Podcast zum Thema "Kampf gegen Plastikmüll".