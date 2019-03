So manche Plastikgabel hat schon mehr von der Welt gesehen als Marco Polo. Der meiste Plastikmüll landet in den Meeren, gerät in Meeresströmungen, wird von Fischen verschluckt, tötet sie und wandert weiter über die Weltmeere.

Die Dimension wird sichtbar an den europäischen Stränden, an der Adria oder an der Nordsee. Colaflasche, Kaffeebecher, Sonnenmilchtube, Plastikgabel. Alles tausendfach im Sand vergraben oder zwischen Steinen verkeilt. Die EU will mit einer Richtlinie die Vermüllung ihrer Meere und Strände nun offiziell stoppen.

Plastikgabelverbot ab 2021

Es ist einer der letzten Schritte in einem Verfahren, für das sich die Politik schon länger feiert. Nach dem Votum in Straßburg müssen formell noch die Mitgliedstaaten grünes Licht geben. 2021 soll dann das Verbot greifen, das viele Produkte aus den Supermarktregalen verschwinden lassen wird.

Kennzeichnung umweltschädlicher Produkte

Zum einen sollen Produkte mit einem gewissen Kunststoffgehalt gekennzeichnet werden. So soll auf die negativen Umweltauswirkungen etwa von Hygieneeinlagen und Feuchttüchern hingewiesen werden. Zum anderen werden Einwegprodukte, für die es umweltfreundliche Alternativen gibt, spätestens 2021 vom Markt genommen werden. Dazu gehören Wattestäbchen, Einweggeschirr, Trinkhalme und Luftballonstäbe.