Kampf gegen die deutsche Plastikflut

Tomaten im Plastikbehälter, in Kunststoff eingeschweißter Scheibenkäse und Gurken in Plastikfolie. An solche Produkte denkt Bundesumweltministerin Svenja Schulze, wenn sie von überflüssiger Verpackung spricht. Dabei gebe es längst Alternativen, um die Plastikflut zu vermeiden, sagt die SPD-Politikerin. "Es gibt eine Menge Ideen und ich möchte mit dem Handel darüber reden, wie wir das noch schneller und in noch mehr Läden auch eingesetzt bekommen und wie wir es schaffen, dass wir mit weniger Plastik einkaufen können", so Svenja Schulze.

Handel will Plastik einsparen

Bei Kai Falk vom Handelsverband Deutschland stößt die Bundesumweltministerin auf offene Ohren. Er hat mitgewirkt, vor knapp drei Jahren die Plastiktüten-Vereinbarung auf den Weg zu bringen. Viele Unternehmen verpflichteten sich damals freiwillig, dass Kunden für Kunststofftüten bezahlen müssen. Der Geschäftsführer des Verbands betont, der Einzelhandel sei bereit dazu, Plastik einzusparen. "Zum Beispiel mit Mehrwegboxen an den Frischetheken für Käse und Wurst. Aber Schwerpunkt ist der Obst- und Gemüsebereich, wo beispielsweise durch Lasern von Gemüse das Etikett ersetzt wird", sagt Kai Falk.

Laut Edeka lassen sich mit der Laserbeschriftung 50 Tonnen Plastik pro Jahr einsparen. Das Unternehmen nimmt neben Aldi, Rewe und der Schwarz-Gruppe mit Lidl und Kaufland an dem Dialog mit der Bundesumweltministerin teil. Die Handelsketten antworten auf Anfrage, Verpackungen reduzieren und die Recyclingfähigkeit von Kunststoffverpackungen erhöhen zu wollen.

Umweltministerin setzt auf Selbstverpflichtungen

Umweltministerin Svenja Schulze setzt auf die freiwillige Bereitschaft der Unternehmen, Plastik einzusparen: "Wir verbieten dann, wenn das andere nicht funktioniert." Zunächst soll es also freiwillige Selbstverpflichtungen des Handels geben. Als Blaupause nennt Svenja Schulze die Plastiktüten-Vereinbarung. Die habe dazu beigetragen, den Pro-Kopf-Verbrauch von Plastiktüten innerhalb von zwei Jahren um rund zwei Drittel zu senken.

Dass die Umweltministerin auf Selbstverpflichtungen setzt, findet Kai Falk vom Handelsverband gut. Auch den Nutzen von Plastik dürfe man nicht außer Acht lassen. Er verweist darauf, dass Kunststoffverpackungen auch die Funktion hätten, "Lebensmittel frisch zu halten und damit auch dazu beizutragen, dass weniger Lebensmittel verschwendet werden".

BUND: Verbote bei überflüssigen Verpackungen

Ein Argument, das Rolf Buschmann vom Bund für Umwelt und Naturschutz nicht überzeugt. Aus seiner Sicht spielen für die Unternehmen logistische Gründe wie Transport und Lagerung eine viel größere Rolle. Es werde immer vorgeschoben, dass die Verpackung natürlich primär dem Schutz der Lebensmittel diene. "Wenn man sich das genau anschaut, hat das aber auch was damit zu tun, wie schnell die Produkte konsumiert werden, ob sie längere Lagerzeiten brauchen, wo sie herkommen", sagt Rolf Buschmann.

Dass die Umweltministerin auf freiwillige Selbstverpflichtungen setzt, sieht der BUND-Referent für technischen Umweltschutz mit Skepsis. Er findet, dass es Sinn machen würde, für bestimmte Verpackungskategorien Verbote in Erwägung zu ziehen - zum Beispiel für Plastikfolien um Gurken.

Menge an Verpackungsabfall in Deutschland nimmt zu

Der Handlungsbedarf ist groß. Denn auch, wenn das Bundesumweltministerium in der Plastiktüten-Vereinbarung einen Erfolg sieht - insgesamt gehen die Zahlen in eine andere Richtung. Zuletzt wurden in Deutschland mehr als 18 Millionen Tonnen Verpackungsabfall produziert. Laut Ministerium hat der jährliche Verpackungsverbrauch pro Person in Deutschland damit seit 1991 um rund 13 Prozent zugenommen.