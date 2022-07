"Geist der Gemeinsamkeit" im Kampf gegen die Inflation

DGB sieht keine Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale

Schon vor dem Treffen haben die Gewerkschaften deutlich gemacht, dass Lohnverhandlungen nicht im Kanzleramt stattfänden. Was nach der Auftaktrunde zu hören ist, gibt aber erste Hinweise darauf, wie anstehende Tarifverhandlungen verlaufen könnten.

So macht DGB-Chefin Yasmin Fahimi klar, dass sie aktuell nicht die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale sieht. Gemeint ist ein Szenario, bei dem Gewerkschaften höhere Löhne durchsetzen und Firmen daraufhin ihre Preise für Waren und Dienstleistungen erhöhen – was wiederum die Inflation befeuern würde.

Arbeitgeber: Lieferkettenprobleme sind Inflationstreiber

Aufhorchen lässt, dass auch die Arbeitgeberseite ein solches Szenario im Moment für unwahrscheinlich hält. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sagt: "Löhne sind aktuell kein Inflationstreiber." Der Arbeitsgeberpräsident nennt stattdessen Lieferkettenprobleme und knappe Rohstoffe als Gründe dafür, dass die Preise vor allem für Energie immer weiter steigen.

Auch Dulger stellt klar, dass Lohnverhandlungen allein Sache der Tarifparteien seien – und nicht des Staates. "Die Politik kann aber dafür sorgen, dass von Lohnsteigerungen […] mehr im Portemonnaie bleibt", so der Arbeitgeberpräsident. Als Beispiel für solche Instrumente nennt er eine Steuerbefreiung von Einmalzahlungen oder die Beseitigung der sogenannten kalten Progression, was auf eine Anpassung des Steuertarifs an die Teuerungsrate hinauslaufen würde.

Diskussion über weitere Entlastungen

Schon seit Tagen wird in Berlin darüber diskutiert, welche Instrumente die Inflation eindämmen könnten. Vom DGB kam der Vorschlag, dass der Staat eine Preisgarantie für den Grundbedarf an Strom und Gas abgibt. Bei den weiteren Gesprächen im Laufe des Sommers dürfte auch ein Vorschlag aus den Reihen der SPD eine Rolle spielen.

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wirbt für ein "Klimageld", von dem Single-Haushalte mit einem Brutto-Einkommen von weniger als 4.000 Euro pro Monat profitieren sollen. Bei Eheleuten wäre die Obergrenze doppelt so hoch. Ausgezahlt würde das "Klimageld" einmal im Jahr.

Scholz will Wirkungen bisheriger Entlastungspakete abwarten

Ob weitere Entlastungen kommen, ist allerdings offen. Der Kanzler verweist nach dem Auftaktreffen der "konzertierten Aktion" auf die bisherigen Entlastungspakete in Höhe von insgesamt rund 30 Milliarden Euro. Hierzu zählen zum Beispiel Tankrabatt, 9-Euro-Ticket und Energiepreispauschale. Letztere wird erst im Herbst auf die Konten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer überwiesen. Vor diesem Hintergrund will Scholz zunächst abwarten, wie sich die bisherigen Entlastungen auswirken.

DGB -Chefin Fahimi hat schon mal nachrechnen lassen. Ein durchschnittlicher Arbeitnehmerhaushalt werde um 1.000 Euro entlastet, sagt Fahimi. Die Belastungen für Privathaushalte gingen aber deutlich darüber hinaus. Deshalb ist es aus ihrer Sicht nötig, über weitere Entlastungen zu sprechen. Nach den Äußerungen von Scholz ist allerdings nicht zu erwarten, dass der Bund im Rahmen der "konzertierten Aktion" gleich zum nächsten Milliardenpaket übergeht. Doch eine Kombination aus Einkommenszuwächsen und staatlich flankierenden Maßnahmen ist mit dem Auftakttreffen wahrscheinlicher geworden.