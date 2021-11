Kampf dem Elektroschrott: Reparieren und wieder verkaufen

Bettina Folger verwertet und recycelt aus Überzeugung. Folger leitet den Bereich Wiederverwertung beim Münchner Abfallwirtschaftsbetrieb – kurz AWM.

Elektrokleingeräte im Gebrauchtwarenhaus

Im Gebrauchtwarenhaus der bayerischen Landeshauptstadt München in der so genannten Halle 2 kann jeder Second Hand-Ware kaufen. Von Geschirr über Bücher, Möbel, Fahrräder – hier gibt es fast alles, auch Elektrokleingeräte. Egal ob Wasserkocher, Fön oder Bohrmaschine, was noch funktioniert und gut aussieht, bekommt im Gebrauchtwarenkaufhaus eine zweite Chance.

"Wir nehmen alles an, was man selbst guten Freunden noch schenken würde. Das ist, glaube ich, so diese Frage, die sich jeder selber stellen sollte: Ist es in so einem Zustand? Dann ist es bei uns richtig und dann findest in der Halle 2 mit Sicherheit einen Abnehmer." Bettina Folger AWM

Jeder kann ins Kaufhaus kommen, natürlich aktuell nur mit FFP2-Maske. Eine bestimmte Zielgruppe gibt es nicht.

Nur funktionierende Artikel werden verkauft

Es kann auch jeder gut Erhaltenes vorbeibringen, entweder direkt im Kaufhaus oder in einem Wertstoffhof. München hat zwölf davon, bayernweit gab es im Jahr 2019 fast 1.580.

Bettina Folger führt durch die Halle 2 und erklärt, dass die Unterhaltungselektronik gut gekauft wird. Bevor die Geräte in den Verkauf gehen, überprüfen Mitarbeitende der AWM Funktionalität und Sicherheit und reparieren die Fernseher, Laptops oder DVD-Player eventuell. Das sei gelebter Umweltschutz, so Folger. Denn: Je länger ein Elektrogerät genutzt wird, desto besser ist es für die Umwelt, erklärt sie. Es muss nichts Neues produziert, nichts Altes zerstört werden, was beides Ressourcen verbraucht. Wenn überhaupt recycelt wird und der Elektroschrott nicht im Keller oder im Haushaltsmüll landet.

Berg an Elektroschrott hierzulande wächst

Der Global E-Waste Monitor – also der globale Elektroschrott Monitor – der Vereinten Nationen zeigt, dass in diesem Jahr knapp 58 Millionen Tonnen Müll aus Elektrogeräten weltweit entstehen wird. Das ist mehr als die Chinesische Mauer wiegt – und die ist immerhin das schwerste Bauwerk der Welt. Warum der Schrotthaufen so viel größer wird, liegt vor allem an drei Dingen, schreiben die Experten. Erstens wird immer mehr Elektronik gekauft. Zweitens werden die Geräte immer kürzer genutzt. Drittens fehlen oft die Möglichkeiten, Geräte reparieren oder recyceln zu lassen.

Kaufen oder leihen?

Bevor man neu kauft, sollte man sich fragen: Muss ich das Gerät wirklich besitzen oder reicht auch leihen? Werkzeuge wie Bohrmaschinen zum Beispiel könnte man sich auch gut leihen. Vorteil: Diese Geräte werden regelmäßig gewartet. Das Geschäft mit Elektronik boomt. Hersteller bringen immer häufiger neue Produkte auf den Markt und Verbraucher kaufen sie.

Was machen die Handelsketten?

Einer der größten Handelsunternehmen für Konsum-Elektronik in Europa ist nach eigenen Angaben die Ingolstädter MediaMarkt Saturn Retail Group. Sie beschäftigt rund 53.000 Menschen europaweit, hat fast tausend stationäre Märkte und macht knapp 21 Milliarden Euro Jahres-Umsatz. Das Hauptgeschäft ist natürlich Neuware. Wenn Kunden Geräte zurückgeben, gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Szenario eins: Eine Kundin hat einen Fön gekauft, daheim stellt sie fest, dass sie ein anderes Modell wollte, also bringt sie den Haartrockner zurück ins Geschäft. Was passiert damit? Die Antwort von Mediamarkt Saturn:

"Originalverpackte und vollkommen unbeschädigte Retouren werden direkt wiederverkauft." MediaMarkt Saturn

Heißt: Ist die Verpackung in Ordnung und funktioniert der Fön, wandert er direkt zurück ins Verkaufsregal – als Neuware.

Szenario 2: Und wenn etwas nicht mehr funktioniert oder die Verpackung kaputt ist?

"Alle anderen Retouren werden entsprechend aufbereitet bzw. von einem Technikerteam vor Ort repariert. Ziel ist es, sie als entsprechend gekennzeichnete Gebrauchtware wieder in den Verkauf zu bringen – sowohl online als auch in unseren Märkten." Mediamarkt Saturn

Szenario 3: Alles, was nicht mehr repariert werden kann oder sich wirtschaftlich nicht lohnt aufzubereiten, werde fachgerecht entsorgt, antwortet das Unternehmen auf BR-Anfrage. Wie viele Elektrokleingeräte im vergangenen Jahr zurückgegeben wurden, dazu macht MediaMarkt Saturn keine Angaben.

Retouren werden repariert

Die kleinere Kette von Elektrofachmärkten ist die expert TechnoMarkt-Gruppe. Man verschrotte keine zurückgegebenen Geräte. Die retournierten Geräte würden geprüft und falls etwas nicht in Ordnung sei, würden Sie entweder von unserem hauseigenen Service repariert und als B-Ware verkauft oder an den Hersteller gesendet.

Beide Elektrofachmärkte betonen: auch gebrauchte Ware wird – entsprechend gekennzeichnet – wiederverkauft. Online auf ihren jeweiligen Webseiten, in ihren Shops auf ebay oder zum Beispiel auf der Second Hand Plattform Renewd.com.

Übrigens ab nächstem Jahr sind auch Supermärkte verpflichtet, Elektroschrott zurückzunehmen.