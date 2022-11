Kaltstart in die Energiekrise: Viele Studierende armutsgefährdet

Viele Studentinnen und Studenten in Deutschland sind von Armut bedroht. Insgesamt treffe dies auf 37,9 Prozent der Studierenden zu, so das Statistische Bundesamt. Noch deutlich höher sei das relative Armutsrisiko für diejenigen, die allein oder ausschließlich mit anderen Studierenden zusammenlebten." Gut drei Viertel von ihnen, nämlich 76,1 Prozent, waren demnach armutsgefährdet.

Armutsrisiko unter 1.521 Euro pro Monat

Zum Vergleich: Insgesamt waren im vergangenen Jahr 15,8 Prozent der Bevölkerung in Deutschland von Armut bedroht. Nach gängiger Definition gilt als armutsgefährdet, wer über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung verfügt. 2021 lag dieser Schwellenwert für eine alleinlebende Person in Deutschland bei 15.009 Euro netto im Jahr oder 1.251 Euro im Monat.

"Finanzielle Engpässe" schon vor der Energiepreiskrise

"Finanzielle Engpässe" von vielen Studierenden zeigen sich den Statistikern zufolge auch darin, dass 38,5 Prozent von ihnen schon im vergangenen Jahr und damit bereits vor der aktuellen Energiepreiskrise in Haushalten lebten, die unerwartete größere Ausgaben aus eigenen finanziellen Mitteln nicht stemmen konnten. In der Gesamtbevölkerung war knapp ein Drittel (31,9 Prozent) finanziell nicht in der Lage, unerwartete größere Ausgaben zu bestreiten.

Hohe Belastung durch Wohnkosten

Der bescheidene finanzielle Spielraum für Studierende wird demnach besonders durch die Ausgaben für das Wohnen eingeschränkt. 2021 lag der durchschnittliche Anteil der Wohnkosten am verfügbaren Haushaltseinkommen für Studierende bei 31,6 Prozent und damit ebenfalls deutlich über dem Schnitt der Gesamtbevölkerung, die 23,3 Prozent des Einkommens für das Wohnen aufwenden musste.

Wer allein oder in Studierenden-WGs lebte, musste laut Statistik im Schnitt sogar gut die Hälfte (51,1 Prozent) des verfügbaren Einkommens für Wohnkosten aufbringen. "Liegt die Wohnkostenbelastung auch nach Abzug möglicherweise erhaltener wohnungsbezogener Transferleistungen noch bei mehr als 40 Prozent, gelten Haushalte als überbelastet", so das Statistikamt.

Einmalzuschuss soll Nachzahlungen entschärfen

Die Bundesregierung hatte besonders mit dem dritte Entlastungspaket versucht, auch Studentinnen und Studenten in der Energiekrise zu entlasten. Nachdem das erste und zweite Entlastungspaket diese Gruppe nicht spezifisch in den Blick nahmen, sieht das dritte Paket einen Einmalzuschuss für alle Studierenden in Höhe von 200 Euro vor. Damit sollen zusätzliche Belastungen etwa durch eine größere Nachzahlung infolge der stark gestiegenen Preise für Energie abgemildert werden.

Zudem können BAföG-Empfänger wie andere Haushalte auch von Heizkostenzuschüssen aus den ersten Entlastungmaßnahmen profitieren. Studentenorganisationen hatten allerdings bemängelt, dass diese Hilfen oft nur mit großer Verzögerung ausgezahlt würden. Auch die Einmalzahlung aus dem dritten Paket zog Kritik auf sich: Sie sei zu wenig zielgenau und für bedürftige Studierende zu niedrig.