Kalter Krieg: Deutschlands Menschenhandel mit Rumänien

Es war eine streng geheime Mission: Deutschland kaufte ausreisewillige Rumäniendeutsche frei – Siebenbürger Sachsen, Banater Schwaben, Bessarabiendeutsche, Bukowinadeutsche – aus dem kommunistischen Rumänien. 21 Jahre lang – bis zum Sturz des rumänischen Diktators Nicolae Ceausescu im Dezember 1989. Darunter war auch die Mutter der Bayern2-Journalistin Kathrin Wiewe - was die Familie aber lange Zeit nicht wusste.

Ein folgenreiches Treffen 1967

Alles begann im November 1967, als Gerd Ludwig Lemmer, Staatssekretär im Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte seinen CDU-Kollegen Heinz Günther Hüsch beiseite nahm. "Lemmer eröffnete mir, dass er in einer streng geheimen Sache mit mir sprechen wolle und von mir erwarte, dass ich eine absolute Geheimhaltung sicherstelle. Das habe ich zugesagt", erinnert sich Rechtsanwalt Hüsch.

Lemmer berichtete Hüsch, dass Rumänien Deutschstämmige unter bestimmten Bedingungen ausreisen lassen wolle. Vieles war aber unklar und zwielichtig. Die Bundesregierung wusste nicht einmal, von wem das Angebot genau kam. Deswegen sollte Hüsch das in verdeckter Mission austesten.

Es folgte ein erstes Treffen in Bukarest und schließlich ein erstes Abkommen. Anwalt Hüsch verhandelte mit Offizieren des Geheimdienstes Securitate. Die "Geheimsache Kanal", wie das Abkommen in Zukunft in Bonn genannt werden sollte, war geboren. Heinz Günther Hüsch akzeptierte stellvertretend für Westdeutschland Ablösebeträge für Rumäniendeutsche in drei Kategorien A, B und C – je nach Ausbildung und Qualifikation der Ausreisenden. 1968 waren das:

Kategorie A, für die Mehrheit der Personen: 1.700 Mark, Kategorie B, etwa für Studenten: 5.000 Mark, Kategorie C, für Ärzte und Akademiker: 10.000 Mark.

Etwa 1,5 Milliarden D-Mark für Ceausescu

Bonn zahlte. In den folgenden Jahren wurde weiter verhandelt. Neue Verträge bestimmten über Preise und die Zahl ausreiseberechtigter Personen. Doch es blieb nicht bei Geld allein: In den Verhandlungen verlangte die rumänische Seite mehr: BMWs, Audis, Kosmetikkoffer, die Ausrüstung für eine Zahnarztpraxis, Weinbergschnecken, Jagdgewehre samt Munition oder etwa ein Blutanalysegerät.

Was mit den Gegenständen passierte und wohin die Geldsumme von insgesamt etwa 1,5 Milliarden D-Mark floss, ist bis heute nicht abschließend geklärt. "Wir können Teile der Geschichte rekonstruieren, aber nicht das große Ganze. Wir nehmen an, dass manches in die rumänische Wirtschaft geflossen ist, aber große Teile der Summe wurden direkt für die Familie Ceausescus ausgegeben", sagt Germina Nagat, die die Rechercheabteilung der Behörde zur Aufarbeitung der Securitate-Akten leitete.

Zusätzlich zu den Zahlungen aus Deutschland kassierten Mitarbeiter von Securitate und der Volkspolizei Militia noch Schmiergelder von Rumäniendeutschen – zehntausende D-Mark konnten pro Familie zusammenkommen.

Neue Akten zum Freikauf der Rumäniendeutschen öffentlich?

Ein Ende nahm der Freikauf erst mit dem Sturz Ceausescus 1989. Mehr als 200.000 Menschen hatte Heinz Günther Hüsch freigekauft. Die Mehrheit derer, die noch da waren, floh 1990 über die offenen Grenzen. In den Folgejahren schrieb Anwalt Hüsch alles auf und überreichte Bundeskanzler Kohl einen rund 1.800-seitigen Bericht über seine Tätigkeit als Verhandlungsführer. Dieser ist auf das Jahr 1992 datiert.

Die allgemeine Schutzfrist für Archivgut des Bundes beträgt 30 Jahre und läuft in diesem Fall mit dem 01.01.2023 aus. Dann könnte dieser Bericht vom Bundesarchiv freigegeben werden. Sehr wahrscheinlich ist das nicht, wegen der vielen persönlichen Daten, die er enthält. Aber Wissenschaftler und interessierte Bürger können schon jetzt Zugang zu einem Teil der Akten beantragen. Die Dokumente sind bei Bewilligung im Bundesarchiv zur Ansicht bestellbar. Viele weitere Dokumente sind in privater Hand. Im Arbeitszimmer von Unterhändler Hüsch stehen 50 Aktenordner mit Unterlagen zum Freikauf.

Moralische Erklärung zu Zeiten Helmut Kohls

Anwalt Hüsch hatte den Freikauf in den 21 Jahren seines geheimen Amtes ausgeführt – 300 mal traf er Vertreter der rumänischen Seite. Entschieden wurde über den Handel aber auf höherer Ebene. Vier Bundeskanzler standen dahinter: Kurt Georg Kiesinger, Willy Brandt, Helmut Schmidt und Helmut Kohl. Einer von Kohls engen Beratern in den 80ern war Horst Teltschik, der später Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz war. Heute sagt er zur moralischen Frage, ob man sich an einem Menschenhandel beteiligen sollte:

"Ja, das ist natürlich eine Frage der Abwägung. Es geht nicht darum, die Securitate zu finanzieren und ihr zu helfen. Es geht darum, Menschen freizubekommen, und meine persönliche Meinung war: Da würde ich auch mit dem Teufel reden. Ich kann mir den Partner nicht aussuchen. Hätten wir die Securitate als Gesprächspartner abgelehnt, wäre gar nichts passiert. Und die Securitate ist am Ende, wie das kommunistische System in Rumänien, zugrunde gegangen. Trotz Freikauf. Was zählt Geld gegen ein Menschenleben?"