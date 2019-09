Kalifornien: Nach Schiffsbrand weitere Leichen gefunden

Nach einem verheerenden Brand auf einem Schiff vor der Küste Kaliforniens haben die Rettungskräfte acht Leichen gefunden. Vier der Toten wurden am Grund des Ozeans nahe des Schiffswracks entdeckt, konnten aber noch nicht geborgen werden, wie die Polizei mitteilte. Vier weitere Leichen waren zuvor entdeckt worden. Es werden noch 26 Menschen vermisst.

Das Feuer war vor der Morgendämmerung auf dem nahe der Insel Santa Cruz ankernden Boot "Conception" ausgebrochen. Die Insel gehört zu dem Nationalpark Channel Islands, dem Ziel des Tauchausflugs rund 30 Kilometer vor der Küste Santa Barbaras.

Suche an der Küste

Wie viele Menschen an Bord waren, war zunächst nicht ganz klar. Die Küstenwache gab die Zahl teils mit 38 Menschen an, darunter fünf Besatzungsmitglieder. Später war von 39 Menschen an Bord die Rede, sechs davon sollten zur Crew zählen. Fünf von ihnen konnten sich retten. Zwei wurden leicht verletzt.

Die Polizei vernahm die Überlebenden am Montag, teilte jedoch keine Details mit. Die Küstenwache suchte die Küste der Insel nach weiteren möglichen Überlebenden ab.

18 Meter vor der Küste der Insel gesunken

Das 20 Meter lange Boot sei 18 Meter vor der Küste der Insel gesunken, teilte die Küstenwache mit. Das Wasser in der Bucht Platts Harbor vor der Nordküste der Insel Santa Cruz, wo das Schiff ankerte, sei etwa 19,50 Meter tief. Ein Teil des Bugs ragte aus dem Wasser.

Ein Notruf um 3.15 Uhr sei schwer verständlich gewesen, jedoch sei daraus hervorgegangen, dass das Boot bereits vollständig in Flammen stand, so die Küstenwache.

Bei Inspektion keine Mängel festgestellt

Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Aufzeichnungen der Küstenwache zeigen, dass bei Inspektionen des Bootes im Februar und im August 2018 keine Mängel festgestellt wurden. Zuvor hatte es Verstöße gegen den Brandschutz gegeben, diese Mängel wurden jedoch schnell behoben.

Auf die Frage, ob die Crew den Passagieren noch geholfen habe, teilte die Küstenwache mit, sie habe keine weiteren Informationen dazu. Die "Conception" befand sich seit Samstag auf einer Kreuzfahrt und sollte am Montagnachmittag zurückkehren.