Kalbitz scheitert mit Eilantrag gegen AfD-Parteiauschluss

Im Streit um seine AfD-Parteimitgliedschaft hat der brandenburgische Landtagsabgeordnete Kalbitz eine Niederlage erlitten. Das Landgericht Berlin hat heute seinen Eilantrag gegen den Ausschluss abgewiesen. Die Annullierung der Parteimitgliedschaft des 47-Jährigen durch das AfD-Bundesschiedsgericht ist damit wirksam - zumindest so lange, bis im Hauptsacheverfahren eine Entscheidung fällt. Mit dem erneuten Antrag wollte Kalbitz erreichen, dass er bis zur endgültigen Gerichtsentscheidung weiter Parteimitglied bleiben und auch Parteiämter wieder ausüben darf.

Bereits der zweite Antrag von Kalbitz

Der Vorsitzende Richter Hans-Joachim Luhm-Schier begründete in der kurzen mündlichen Verhandlung die Entscheidung damit, dass ein Eilbeschluss nur Sinn mache, wenn im erwarteten Hauptsacheverfahren vor dem Landgericht der Parteiausschluss von Kalbitz mit hoher Wahrscheinlichkeit für unwirksam erklärt würde. Das sei aber nicht der Fall, so Luhm-Schier.

In einem ersten Verfahren hatten die Richter im Juni einem Eilantrag von Kalbitz gegen seinen Rauswurf aus der Partei durch den Bundesvorstand noch stattgegeben. Die Richter hatten damals erklärt, dass die Annullierung der Parteimitgliedschaft durch den Bundesvorstand unzulässig sei. Vielmehr sei das Parteischiedsgericht für eine Beendigung der Mitgliedschaft zuständig. Nachdem das Bundesschiedsgericht den Spruch des Bundesvorstands Ende Juli bestätigt hatte, war Kalbitz erneut vor Gericht gezogen.

Streit läuft bereits seit Mai

Der AfD-Bundesvorstand hatte die Mitgliedschaft von Kalbitz im Mai mit knapper Mehrheit für nichtig erklärt. Als Grund für den Beschluss gab der Vorstand an, dass Kalbitz bei seinem Eintritt in die Partei 2013 eine frühere Mitgliedschaft in der inzwischen verbotenen rechtsextremen "Heimattreuen Deutschen Jugend" und bei den Republikanern zwischen Ende 1993 und Anfang 1994 nicht angegeben habe.