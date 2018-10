Kahrs (SPD) fordert Ende der "Chaostage" in der Union

Im Interview mit der radioWelt auf Bayern 2 sagte er:

Für uns ist wichtig, dass solche Dinge, die wir angeschoben haben, wie das ‚Gute-Kita-Gesetz' oder dass Arbeitgeber- und Arbeitnehmer gleich viel zahlen im Bereich Gesundheit, die sogenannte Parität, dass das kommt. Wir wollen auch gleichzeitig bis Ende des Jahres ein Einwanderungsgesetz beschließen.

Er hoffe, dass CDU und CSU ihre "Chaostage" hinter sich hätten und dass man in der Koalition jetzt vernünftig arbeiten könne. Ob Merkels Aufgabe des Parteivorsitzes der Anfang einer Kanzlerdämmerung ist, hänge von der Union selbst ab. Kahrs rechnet nicht mit ihrem vorzeitigen Rückzug als Kanzlerin:

Frau Merkel ist angetreten für vier Jahre, sie hat Wahlkampf gemacht für vier Jahre und ich gehe davon aus, dass sie die volle Legislatur Bundeskanzlerin ist.

Die Bürger hätten eine gute und stabile Regierung verdient, so Kahrs. Einen Ausstieg aus der Großen Koalition will der Sprecher des rechten SPD-Flügels eigentlich nicht, da die SPD-Mitglieder beschlossen hätten, dass die Partei für die volle Legislaturperiode in der Großen Koalition sein sollen. Allerdings gebe es im Koalitionsvertrag eine "Sollbruchstelle" im September nächsten Jahres, wo man überprüfe, ob das, was aus dieser Koalition hervorgegangen ist, "den Ansprüchen der Partner genügt."