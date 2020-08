Kämpfen oder Auswandern? Der Hongkonger Verleger Jimmy Lai

In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong ist seit Anfang Juli vieles nicht mehr so, wie es mal war: Das von Chinas Staats- und Parteiführung eingesetzte sogenannte Sicherheitsgesetz für Hongkong hat die Autonomie- und Bürgerrechte schwer beschädigt. Besonders stark betroffen sind Meinungs- und Pressefreiheit. So gehen die Behörden nun mit aller Macht gegen vermeintliche Unruhestifter in Zeitungen und Onlinemedien vor und haben den Regimekritiker und Zeitungsverleger Jimmy Lai vorrübergehen festgenommen.

Verleger und seine Zeitung "Apple Daily" machen weiter

Als Jimmy Lai nach 40 Stunden unter Auflagen aus dem Polizeigewahrsam entlassen wird, empfangen ihn die Kollegen und Kolleginnen seiner Zeitung "Apple Daily" wie einen Helden. Auf den Socialmedia-Kanälen von "Apple Daily" wird das Ganze per Livestream übertragen. Jimmy Lai selbst ruft das Team seiner Zeitungsredaktion selbstbewusst auf: Lasst uns weiterkämpfen für die Menschen in Hongkong. Seine Zeitung erscheint weiter gedruckt und online und sowohl Auflage als auch Onlinezugriffe von Apple Daily gehen seit der Durchsuchung der Redaktion durch die Polizei nach oben.

Chinesische Behörden haben regierungskritische Medien im Visier

Doch allen in der Hongkonger Demokratiebewegung ist klar: Der Trend geht in die entgegengesetzte Richtung. Zeitungsverleger Jimmy Lai wird der Prozess gemacht werden. Der Vorwurf der Behörden: Verschwörung mit ausländischen Kräften, Verstoß gegen das Sicherheitsgesetz. Im schlimmsten Fall droht Jimmy Lai eine mehrjährige Haftstrafe.

"I‘m gonna stay here, I‘m gonna fight on. I‘m gonna fight until the last day!" Er werde weiterkämpfen bis zum Schluss, sagte der exzentrische Verleger im Juni im Gespräch mit der ARD, egal, was Chinas Führung mit ihm vorhabe.

Karriere in Hongkong nach Flucht aus Festland-China

Der Hongkonger Jimmy Lai wurde Ende 1948 in der chinesischen Provinz Guangdong geboren. Ein Jahr später kamen die Kommunisten an die Macht, es kam zu verheerenden Hungersnöten. Um diesen zu entkommen, flüchtete Jimmy Lai nach eigenen Angaben im Alter von 13 an Bord eines kleinen Bootes nach Hongkong. In den folgenden Jahrzehnten legte Lai Chee-Ying, so sein chinesisch-kantonesischer Name, eine typische Hongkonger Karriere hin: vom Tellerwäscher zum Millionär, beziehungsweise vom Klamotten-Fabrikarbeiter zum milliardenschweren Textilunternehmer - und zum einflussreichen Medien-Tycoon.

Mit "Apple Daily" gegen kommunistische Führung

Zwei Jahre vor der Übergabe Hongkongs an China gründete Jimmy Lai 1995 die Tageszeitung "Apple Daily". Bis heute gilt die Zeitung als Sprachrohr des prodemokratischen politischen Lagers der Stadt. Und ihr Verleger Jimmy Lai ist einer der lautesten Kritiker der Staats- und Parteiführung in Peking. Das von ihr auf den Weg gebrachte Sicherheitsgesetz für Hongkong bezeichnet Lai als schockierend.

"Das Gesetz wird Hongkong zerstören, denn ohne Rechtsstaatlichkeit wird unser Status als internationales Finanzzentrum zerstört. Die Hongkonger Geschäftswelt wird keinen Schutz mehr haben. Es wird nur noch die Möglichkeit geben, Behördenmitarbeiter zu bestechen. Das wäre dann wie in Festlandchina." Jimmy Lai, Zeitungsverleger in Hongkong

Kämpfen bis zum letzten Tag

Aus seinem Hass auf die kommunistische Führung in Peking macht Jimmy Lai keinen Hehl. Das hat den 71-Jährigen in Festlandchina zum offiziellen Staatsfeind gemacht. Schweigen wolle er trotzdem nicht, sagt Jimmy Lai, er habe keine Angst.

Die Menschen in Hongkong hätten angesichts des steigenden Drucks aus Peking nur noch zwei Möglichkeiten, sagt Jimmy Lai: Entweder Auswandern oder bleiben, um zu kämpfen. Er habe sich für letzteres entschieden. Bis zum letzten Tag werde er kämpfen.