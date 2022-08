Kämpfe zwischen Israel und Islamischem Dschihad dauern an

Am Nachmittag hatte die Armee die Operation mit dem Namen "Tagesanbruch" begonnen. Sie richtet sich gezielt gegen die palästinensische Extremisten-Organisation Islamischer Dschihad. Angegriffen wurden Einrichtungen und Personen, die der Gruppe zugerechnet werden. Die Hamas, die den Gaza-Streifen kontrolliert, ist nicht Ziel der Angriffe, wie der israelische Armeesprecher Ran Kochav deutlich machte.

"Die aktuelle Operation richtet sich gegen den islamischen Dschihad, nicht gegen den Gaza-Streifen oder andere Organisationen. Der Fokus liegt auf dem Dschihad, denn von ihm ging die Gefahr aus, dass israelische Ortschaften mit Panzerabwehrraketen beschossen werden. Wir werden diese Bedrohung entschieden, professionell und endgültig beseitigen." Ran Kochav, Sprecher der israelischen Armee

Ranghoher Kommandeur getötet

Nach Armeeangaben wurden unter anderem Kämpfer des Islamischen Dschihad getötet, die unmittelbar vor einem Angriff standen. Ziel der israelischen Operation ist auch die Führungsspitze der Gruppe. Bei einem gezielten Luftangriff kam ein ranghoher Kommandeur des Islamischen Dschihad ums Leben.

Raketen auf Israel als Vergeltung

Die Organisation, die dem Iran nahesteht und unter anderem von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft wird, kündigte daraufhin Vergeltung an und feuerte die ganze Nacht über Raketen. Betroffen war vor allem das israelische Grenzgebiet zum Gaza-Streifen, aber auch in Vororten von Tel Aviv heulten vereinzelt die Luftschutzsirenen und waren Explosionen von Abfanggeschossen zu hören.

In Gaza fünfjähriges Mädchen getötet

Das israelische Kurzstrecken-Luftabwehrsystem Eiserne Kuppel fing einige Raketen ab, andere gingen nieder, ohne größeren Schaden anzurichten. Einige Menschen verletzten sich leicht, als sie versuchten, möglichst schnell in Schutzräume zu kommen. Aus dem Gaza-Streifen wurden bis zum Abend mindestens zehn Tote und mehr als 70 Verletzte durch die israelischen Luftangriffe gemeldet. Unter den Opfern ist auch ein fünf Jahre altes Mädchen.

Der UN-Sondergesandte für den Nahostkonflikt, Wennesland, erklärte, es gebe keine Rechtfertigung für Angriffe gegen Zivilisten und er rief die Konfliktparteien zum Ende der Kampfhandlungen auf. Israel reagierte mit der Militäroperation auf Drohungen des Islamischen Dschihad. Dieser hatte Angriffe angekündigt, nachdem die israelische Armee im Westjordanland ein ranghohes Mitglied der Gruppe festgenommen hatte. Israels Regierungschef Lapid erklärte, Israel lasse nicht zu, dass eine Terrororganisation die Agenda vorgebe.

“Die Operation in Gaza richtete sich gegen eine konkrete Bedrohung des Alltags im Süden des Landes. Israel ist nicht an einer größeren Offensive interessiert, wird aber auch nicht davor zurückschrecken.” Jair Lapid, israelischer Regierungschef

Droht ein neuer Gaza-Krieg?

Dass die aktuelle Eskalation in einen weiteren Gaza-Krieg mündet, ist nicht zwingend und wird davon abhängen, ob sich die Hamas an dem militärischen Schlagabtausch beteiligt. Im Herbst 2019 tötete Israel schon einmal gezielt einen Kommandeur des Islamischen Dschihad und dieser reagierte mit Raketenbeschuss. Die Hamas beteiligte sich nicht. Nach rund zwei Tagen endeten die Kämpfe. So könnte es auch diesmal sein. Noch lässt sich das aber nicht beurteilen.